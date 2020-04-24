教育機構紛紛轉用Teams 網上教學一Take過

近兩個月來，學生哥雖然不用上學，但仍然要持續學習，所以學校和教育機構必須來一個「大轉身」，推出網上教學來應對，但單純視像教學，其實未夠。Office 365中的協作平台Microsoft Teams（下稱Teams）平台，適合用來打造網上教學平台之餘，仲有效保障用戶私隱，現時全球每天使用人數更突破4000萬，而香港大學亦於4月中公布正式開放Microsoft Teams給港大所有師生免費使用。究竟教育機構用Teams可以帶來甚麼效益？

自2月起政府宣布進一步延長停課，在「停課不停學」的情況下，鼓勵學校及教育機構要趕及數碼轉型，採用的網上視像實時授課，與時並進。為協助教育機構更快速並輕鬆地部署遙距教學，Teams平台可提供「無障礙」的網上教學平台，學生、老師和家長都可以加入，實行教學丶管理和監督同步進行。

配合學習需要 不單止視像會議

平日學生上堂時會經常出現兩大問題，是忘記帶功課，抑或是帶了但跟不上進度。但Teams的好處是透過Office 365雲端系統，在共同建立Microsoft的線上文件內容，並能於Teams平台內開啟使用其他程式如Word、PowerPoint、Excel與OneNote共同作業，分享學習資源。

Teams與Microsoft 的數位筆記本OneNote連接，化身成學生手冊，讓家長輕鬆瀏覽和搜尋，了解子女的學習進度。同時，Teams的錄影功能協助老師把網上直播課堂影片同步錄製，並自動把錄製內容上載儲存至Microsoft Stream的串流系統，供講者下載分享予學生，學生不用再擔心「聽唔切」和「抄唔切」。

確保網絡安全及用戶私隱

對於應用網上教學，教育機構其中一個主要關注點，是如何確保網絡安全和個人私隱保密。應用Teams的學校和教育機構擁有並控制自己的所有內容和數據，Teams不會收集用戶的數據用於任何用途，更不會掃描用戶的電子郵件、文檔，亦無權限查看用戶上載的內容。

Teams遵循有關網絡安全、用戶控制及保安強化的最佳實踐及法規，為用家提供更加安全可靠的服務，而用戶亦可透過Office 365的進階威脅防護 (ATP) 防範隱藏在電子郵件附件和連結中的威脅，並提供高階防護措施，以防黑客入侵。

本地機構教學應用個案分享

Teams適合任何教育機構使用，不論對象是兒童或成人。除了1對1外，最多更支援1對5000的教學。由於Teams易於使用，提供兒童編碼課程的Cobo Academy及為在職人士提供培訓的Infocan，就在政府公布在家工作措施後兩星期內，迅速轉為使用Teams教學。

導師可以透過Office 365輕鬆安排及標記日程，讓學員隨時查看日曆上的課程表，只要在日曆上一「Click」，便可準時進入網上教室上課。以Infocan為例，導師可以在虛擬教室同時管理超過200個來自不同地區的學員。而網上教學的另一好處，是即使導師不在香港亦可繼續教學，例如Cobo Academy就有外籍導師回到家鄉後，持續透過Teams與香港的學生上課，而家長亦可為子女彈性安排在家上課時間。

任何類型的教育機構如對 Microsoft Teams 有興趣，可以到 empowerHK.com 登記免費使用，或電郵至hkedu@microsoft.com查詢。

▲ 由於Teams易於使用，提供兒童編碼課程的Cobo Academy轉用教學進行網上教學。

（特約）