【停課不停學】子女日日無間斷上堂　Esther Chu：陪上課比工作更疲累

復活節假期過去了，我還未恢復日日教仔做功課的元氣，今個星期又要再開始搏鬥，陪兒子上堂。兒子們基本上是按照日常學校要上的堂在繼續網上上課的，音樂體育美術亦通通都要上。

大兒子可以自己搞掂，小兒子則要我在身邊幫助他，老實說，陪上課比工作更疲累。當看見身邊朋友的孩子可以天天玩耍、我卻天天陪讀，真的很無奈，也很迷惘，不明白為何其他學校一星期得幾張工作紙，我的孩子卻天天無間斷上堂。(雖然有些人覺得很幸福）

畢竟，這樣的生活已經過了兩個月，我亦慢慢習慣了，卻激發了很多思考。

我發現，過去兩個月我不知不覺墮進交功課的陷阱，而忘記了教育的初衷。因為我還要工作，所以變了一味催逼兒子完成功課的虎媽，心底裏希望他快快做完，我便可以做其他事情了。他亦因我的催逼，變成很不耐煩的小魔怪。

功課令倆母子都迷失了自己。不但如此，只應付功課而沒有真正理解，其實是浪費了當天的學習。

網上教育對小朋友來說並不容易，我相信對老師亦然，大家都需要很多時間適應。Video Class沒有發問機會，要在乎老師的教學功力，幫助同學理解，對幼小學生尤其困難。Zoom class雖然可以互動，但學生的秩序及專注亦難以控制，由於始終隔一重網，不是真正接觸，如果網絡線路不穩定，未必能夠向學生清楚教學。學生要整天對着電腦，眼睛也不爽。

我一直堅信教育在於求學，而不是求表現和分數的。功課應該是幫助學習的，不應本末倒置，成為學習的目標。如果未掌握好網上教學，倒不如少給功課，讓孩子把握這個時間做些平日不能做的其他有趣活動豈不更好？

教育也是為了啟發學生，而不是勞役他們的。如果網上教學是照書及Power Point 讀的課堂，不如不上；沒有意義的抄寫功課，不如不做。

我決定不要迷失，亦不要破壞兩母子的關係，要盡快爬出功課陷阱，做回教育應做的事情，找方法讓孩子在家快樂學習，這是我一向最喜歡做的，而不是應付功課。

教育是啟發知識的過程，啟發(enlightening)應該是很鼓舞的，能令孩子發光的。

教育孩子的父母及老師要問，我們在這段疫情期間給予孩子的學習，能令他們發光嗎？能讓他們對所學習的充滿熱心，並且欣賞自己所做的嗎？還是令學生困在沉悶中，或感到充滿挫敗，討厭學習呢？

我服務的邊緣及隱蔽青年，也是因為一班有心人用心設計堂課，才讓他們看見學習的曙光，走出過往接受的教育暗霾，願意再次學習，發現自己的專長，開始他們新的一頁。這是教育令我感到最興奮的事情！

疫情已經令人困在家中了，教育不應成為另一個困局。難得全世界都停下來待在家中，應該有更多時間得到更多啟發。

在這個不知何時完結的網上學習時期，希望大家可以清醒，認真思考如何有效網上教學，老師、家長和學生不應因為要交待功課，而忘記了教育的初衷！

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ