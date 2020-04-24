涉駕車撞警防線　商人認危駕囚5月半停牌1年

▲ 案件於九龍城法院判刑。（資料圖片）

29歲商人涉於2019年11月駕駛私家車至尖沙咀柯士甸道時遇上警方路障，他為怕被揭發無牌駕駛而衝破警方防線，期間警員先後開出1發實彈及1發橡膠子彈，但未能阻止商人逃去，商人其後再涉無牌駕駛被捕，今（24日）於九龍城裁判法院承認危險駕駛等5項控罪，被判囚5個月2星期，停牌1年。

涉案被告湯昌隆今承認1項危險駕駛罪、2項無牌駕駛及2項無第三者保險下駕駛共5項控罪。案情指，被告於2019年11月17日，駕駛從友人借來的私家車駛至柯士甸道防線時，被告將私家車衝向防線並撞破膠紙，隨後再倒車，幾乎撞倒警員。其中1名警員開出1發實彈，射中被告私家車的擋風玻璃，另一警員又開出1發橡膠子彈，被告其後成功駕車逃去。

同年12月2日晚上，被告再駕駛另一輛私家車時被警方截查，警方發現被告只有1個已過期的學牌，並且發現他與早前衝破防線的司機樣貌脗合，故將被告拘捕。

辯方今求情時指，被告已為人父，與女友育有1名3歲的女兒，是家中經濟支柱，辯方解釋被告當日因好奇而駛進警方防線，其後為怕因無牌駕駛被捕，才開車逃走。

裁判官判刑時訓斥被告，指他既已為人父，應該知道危險駕駛的後果很嚴重，「如果撞到其他人嘅父親咁點？」裁判官決定就5項控罪判以被告入獄5個月2星期，停牌1年及需修讀駕駛改進課程。

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記者：楊詠渝