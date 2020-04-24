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昂坪360去年客量僅145萬人按年跌兩成　乘客消費力續創新高

社會 17:42 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

昂坪360去年客量僅145萬人次，按年跌兩成。（資料圖片）

昂坪360宣布，去年錄145萬名乘客，較2018年跌20.6%，日均乘客也按年跌約17.5%至4,445人。當中來自歐美及亞洲的賓客佔56%；其次為中國大陸及澳門，佔25%；本地居民則佔19%。不過乘客的人均消費，按年上升4%，連續10年創新高。

昂坪360稱，去年平均可靠度達至99.93%，保持2018年創下的歷史高位，相等於每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘的延誤。昂坪360董事總經理劉偉明稱，踏入2019年下半年，入境旅客人次回落，特別是第四季更錄得較顯著的跌幅。

昂坪360於3月中起，恢復逢周五至周日及公眾假期的纜車服務，並適當調節纜車車速，以預留足夠時間在每組賓客下車後，立即以1:99漂白水清潔車廂，為下組賓客提供清新潔淨的車廂。此外纜車乘載量亦減半，並必須是同行者。

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責任編輯：吳卓峰

疫情 昂坪360

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