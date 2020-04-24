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【新冠肺炎】九龍城富豪東方酒店抵港旅客未確定檢測結果　須送院接受隔離

社會 18:58 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

一輛救護車抵達富豪東方酒店。(曾秋文攝)

政府租用位於九龍城的富豪東方酒店，作為機場抵港人士的等候檢測結果地點。今午5時半有一輛救護車抵達富豪東方酒店，有消息指外籍人士懷疑對新冠病毒檢測結果初步呈陽性而送院，現場消息指患者送往瑪嘉烈醫院。

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衞生防護中心回應TOPick查詢指，今日（24日）一名在富豪東方酒店內衞生署等候檢測結果中心暫時留宿的人士，其深喉唾液樣本未能確定有否2019冠狀病毒病病毒，中心為慎重安全起見，衞生署安排該名人士送院接受隔離，等候進一步檢測結果。

富豪東方酒店成為等候檢疫結果中心後，首日已有280人入住，而首批檢測呈陰性的旅客昨午亦已離開。而後績入住者如結果呈陰性，也將於翌日中午離開。

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記者：曾秋文、陳正怡

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