【新冠肺炎】留宿九龍城富豪東方酒店旅客未確定檢測結果　下午送院隔離

▲ 一輛救護車抵達富豪東方酒店。(曾秋文攝)

政府租用位於九龍城的富豪東方酒店，作為機場抵港人士的等候檢測結果地點。今午5時半有一輛救護車抵達富豪東方酒店，消息指一名外籍人士疑對新冠病毒檢測結果初步呈陽性而送院，送往瑪嘉烈醫院。

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衞生防護中心回應TOPick查詢指，一名在富豪東方酒店內等候檢測結果中心而暫時留宿的人士，其深喉唾液樣本未能確定有否對新冠病毒病病，為慎重安全起見，衞生署安排該名人士送院接受隔離，等候進一步檢測結果。

富豪東方酒店自周三起成為等候新冠肺炎檢測結果中心後，首日有280人入住，全部人的檢測結果均呈陰性，所有人昨午已離開酒店。

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記者：曾秋文、陳正怡