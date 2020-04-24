【新冠肺炎】留宿九龍城富豪東方酒店2人送院　一外籍男檢測結果未確定須入院隔離

▲ 一輛救護車抵達富豪東方酒店。(曾秋文攝)

港府租用九龍城富豪東方酒店作為機場抵港人士等候檢測結果中心，今(24日)午先後有兩人要由救護車送院，其中一名入住的外籍男子，因深喉唾液樣本未能確定有否新冠病毒病，為慎重安全起見，衞生署近傍晚5時半安排其送院接受隔離，等候進一步檢測結果。

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今日中午約有20名檢疫人士陸續離開酒店，至下午2時，一輛救護車抵達酒店，將酒店內一名女子送上救護車；至傍晚約5時半，再有一輛救護車抵達酒店，一名外籍男子被送上救護車離開。衞生防護中心回應TOPick查詢指，該名女子因身體不適送伊利沙伯醫院，其病毒檢測結果為呈陰性；外籍男子則因病毒檢測結果未能確定而送往瑪嘉烈醫院接受隔離。

富豪東方酒店自本周三起成為等候新冠肺炎檢測結果中心，讓抵港無病徵但要通宵等候病毒檢測結果的人士留宿，會由專車送往酒店，並在酒店內等候檢測結果，首日有280人入住，全部人的檢測結果均呈陰性，所有人至今午已離開酒店，而昨日則有約180人入住。

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記者：曾秋文、陳正怡