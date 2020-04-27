【開心速遞】Philip仔爆大小姐送水輝鏡頭後秘密　童星梁禹勤是芭蕾舞高手

▲ 「Philip仔」梁禹勤透露鏡頭背後的「送水輝」許家傑和「大小姐」林淑敏。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》內，飾演送水輝（許家傑飾）兒子的小演員Philip仔（梁禹勤飾）人細鬼大，精明老積的形象深得觀眾愛戴。現年9歲的「Philip仔」梁禹勤接受TOPick訪問，並透露「送水輝」許家傑和「大小姐」林淑敏鏡頭背後的真實一面。

原來現在讀小學三年級的梁禹勤，自小一開始拍劇，不過「十分專一」，至今只接拍《開心速遞》，並一直都是演送水輝（許家傑飾）兒子Philip仔。

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▲ 梁禹勤很喜歡玩機動遊戲。（梁禹勤IG圖片）

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梁禹勤不及Philip仔老積

梁禹勤認為自己跟《愛‧回家之開心速遞》Philip仔一樣熱愛打機：「不過與他不同是我喜歡戶外活動和機動遊戲，就如兒童節那集，第一次去綠田園，很喜歡。」他形容Philip仔：「是一個很串、過於成熟的小朋友，就像成年人一樣，雖然我很老積，但他比我更老積。」

禹勤與許家傑和林淑敏有不少對手戲，他大讚二人：「送水輝很好人，大家拍劇很辛苦時，他會買食物給大家吃，會支持大家、幫大家減壓，也會教我演戲。大小姐也很好人，除教我演戲外，曾經請我吃奶茶雪糕。」

▲ 梁禹勤大讚林淑敏為人善良。（梁禹勤IG圖片）

▲ 梁禹勤指許家傑對他很好。（梁禹勤IG圖片）

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梁禹勤因拍劇認識黃厚仁

戲內的Philip仔和技安是一對愛打機的好友，戲外的禹勤和黃厚仁也關係友好：「第一次與技安拍戲時不熟，之後漸漸熟絡，開始一起吃飯。跟他漸漸熟悉後便相約到我家打機，我們住得很近，拍劇讓我認識朋友及接觸新事物。」

被問到同學對其拍劇的看法時，禹勤表示：「部分同學知道我有拍劇，但我不會主動跟他們說我有份拍劇，覺得會被別人取笑我太厚面皮。」

▲ 「Philip仔」梁禹勤因拍攝《開心速遞》而認識了「技安」黃厚仁。（梁禹勤IG圖片）

▲ 表情多多的梁禹勤十分可愛。（ 曾耀輝 攝）

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Philip仔本來是一集角色

禹勤於機緣巧合下成為小演員，梁媽媽憶述：「劇組需要一個小男孩，囝囝當時正在放暑假，貪得意讓他試試。起初本只拍一集（第106集），沒想過連戲連這麼久。」她續指：「那場戲由監製拍，剛剛K3畢業的禹勤記性很好，強項就是背誦對白，因而令監製很開心，笑言未拍過小朋友可以這麼快收工。」

陰錯陽差成為「星媽」的梁媽媽，會為禹勤儲起片酬：「跟他協議過，只要他畀心機演好，每次都可抽取十份之一出來用。其餘儲起，待他到18歲時交還他，到時他想怎樣使用也可。」她並謂：「讓他感覺到金錢並非從天而降，明白到賺錢其實很辛苦，真的需要努力付出方可獲賺取得到。」

▲ 梁禹勤與家姐一起練習芭蕾舞。（梁禹勤IG圖片）

梁媽媽拒做虎媽

現正就讀培正小學三年級的的禹勤多才多藝，興趣廣泛的他曾學習田徑、游泳、羽毛球、大提琴、鋼琴及芭蕾舞。

其中，他於7歲時勇奪「香港芭蕾舞學會超新星大賞」的冠軍，禹勤說：「從5歲開始學習芭蕾舞班，跳芭蕾舞很辛苦、很痛，有時會不想堅持，但答應了老師參賽便會繼續練習。」

▲ 愛玩的梁禹勤不會放過玩樂的機會。（曾耀輝 攝）

梁媽媽自言不是虎媽：「仔仔希望將來能成為電競選手，我跟他說只要能維生便可。無論從事任何行業都要學懂基本知識，不然就算打機看見一些英文的指令或需要計數時，也會看不懂。」她續指：「我會供養他到大學，之後我便老了沒法賺錢了，靠他養我了。」

育有兩名子女的梁媽媽從不要求子女升讀名校：「家姐之前雖然不能直升，但也是好事，因為她不用再受同學們的白眼。我為她找了一間Band 2的學校，最重要是開心和沒壓力，我只期望弟弟能入讀純僕的學校。」

場地：BKW Party Room

記者：梁樂欣

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