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【奪命意外】旺角小巴疑未落完客開車　78歲婆婆跌出車撼頭重傷不治

社會 18:03 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

旺角小巴疑未落完客開車，78歲婆婆跌出車撼頭重傷不治。

旺角昨日（23日）發生一宗奪命小巴意外，一輛綠Van埋站落客時，懷疑司機在乘客未完全落車便開動小巴，導致一名正在下車的78歲老婦失平衡，當場跌出車外，撼傷頭部重創昏迷，延至今日不治。涉事小巴司機涉危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

據悉，事發於昨日中午約12時，1輛78號綠色專線小巴，沿旺角海泓道往大角咀方向行駛，在海泓道富榮花園對出埋站落客，當時該名78歲郭姓婦人正準備下車，惟72歲姓張男司機疑在婦人未完全下車就開動小巴，婦人疑失平衡跌出車，頭部重傷昏迷，最後被送到廣華醫院搶救。

今日有網民於Facebook群組「馬路的事討論區」上載車cam片段，曝光事發一刻，可見涉事小巴在燈位前停車落客，手持雨傘的婦人準備下車，惟下一刻小巴開動，婦人隨即失平衡，從小巴樓梯跌出車外，倒地不起，有途人見狀上前查看老婦狀況。

老婦延至今日證實不治。涉事72歲小巴司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，目前獲准保釋，需於5月中旬向警方報到。

責任編輯：王俊賢

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危險駕駛 旺角 Facebook群組 司機 小巴

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