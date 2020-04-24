【DSE2020】樂道中學試場考生有徵狀後離場　數名考生填錯健康申報表

▲ 不少考生都按照規定，進入試場時消毒清潔。（林宇翔攝）

中學文憑試（DSE）今日（24日）開考，首科視覺藝術於今早8時半率先舉行，消息指位於大圍樂道中學試場有女考生發燒仍赴考，經校方處理後該考生離場，沒有應考，考評局其後證實，該試場有女考生曾在健康申報表填寫有病徵後決定離場。

考評局秘書長蘇國生今午見記者時表示，截至下午3時，有5名考生因病或發燒不能出席今日的視藝科考試，以及1名考生在健康申報表聲稱有急性呼吸道感染病徵所以離開試場，考評局學校考試及評核部總經理許婉清證實，該名申報有病徵後離場的考生，正是曾到樂道中學後決定自行離場的女考生。

樂道中學校長蔡康年回覆TOPick查詢時以保護學生私隱為由拒絕回應事件，指今日有數名考生漏帶或填錯健康申報表，已即場補填並應考，但擔心下周起舉行的核心科目筆試會有更多人漏帶表格，在學校門口造成阻塞。

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蔡康年表示，漏帶健康申報表的考生可能本身並無發燒，但其試場獲編配的60多名視藝科考生當中，已有數人漏帶，形容比例較高，由於下周的核心科目筆試，其試場每日會有逾200名考生應試，按比例估計屆時會有更多人漏帶，恐阻塞在校門進行的防疫措施流程，籲考生謹記帶齊應考所需文件，包括健康申報表及新舊准考證等。

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此外，他指經過今日經驗，察覺到保護衣數目「愈多愈好」，擔心日後萬一有多名考生懷疑出現病徵，校方可安排身穿保護衣人員替他量體溫，但強調現有保護衣數目足夠。他亦感受到應屆考生壓力很大，形容取消考試與否是處於兩難狀態，故不論是否有考生懷疑染疫，其學校亦會在每場考試後加強清潔。

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記者：馮琪雅