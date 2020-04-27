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【留家做運動】5招簡易伸展提升代謝循環　紓緩在家工作肌肉僵硬

休閒 12:21 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

Joan指一些難度較高的動作，可用瑜伽磚輔助。（受訪者提供）

不少上班族近月在家工作，都發現原來這種工作模式沒有想像中輕鬆，甚至覺得把工作與生活連結，令情緒更繃緊，更有機會接連盯著電腦幾個小時，造成腰痠背痛、脖子僵硬等問題……不過，在家工作也有好處，就是可時做下伸展運動，鬆一鬆！

香港伸展運動學會導師Joan Cheng指出，在工作一天或運動訓練之後，肌肉往往會因為疲勞而產生僵硬的感覺，導致血液循環不順與疲勞物質堆積，此時如果可以伸展一下肌肉，就能有效幫助按摩肌肉的靜脈及淋巴管，使血液循環順暢也更容易排出體內疲勞物質，有效消除身體疲勞。

伸展運動不僅對身體肌肉及體內循環方面有幫助，對於精神緊張或疲勞等問題都能獲得緩解，透過伸展來舒緩全身上下的肌肉，就能有效消除精神上的緊張，讓整個心情都適度地放輕鬆。

她提醒，以下一套伸展運動適合所有健全人士練習，但所有伸展動作均要緩慢地進行，如感到身體不適，便應停止練習。

（受訪者提供）

腳趾撑地跪坐：可以放鬆足底筋膜，舒緩或預防足底筋膜炎，做3次，每次維持12至15秒。

（受訪者提供）

小腿腓腸肌伸展：可以預防或舒緩膝下痛。預備一條毛巾或瑜伽繩，將毛巾或繩放在腳前掌，雙手抓毛巾或繩，鼻吸口呼，呼氣時將腳掌拉向自己身體，做3次，每次維持12至15秒，換邊再做。

（受訪者提供）

臀部梨狀肌伸展：可以預防或舒緩坐骨神經痛。躺臥，將腳蹺起，在上方的腿平放，將手放在下方的大腿或小腿，鼻吸口呼，呼氣時將腿向身體方向拉下，另一隻手肘將上方的腿推開。做3次，每次維持12至15秒，換邊再做。注意：收下巴，耳肩成直綫，手要一拉一推。

（受訪者提供）

髂腰肌伸展：提升代謝，可以預防或舒緩膝痛及腰痛。弓步，後腿放在地上，鼻吸口呼，呼氣時將尾骨向前推。做3次，每次維持12至15秒，換邊再做。注意：前腿膝蓋不可前過腳尖，收腹，背要直，腰不要向下壓。

（受訪者提供）

大腿內側內收肌群伸展（內收長及短肌）：曲膝，合腳掌，雙手捉雙腳，鼻吸口呼，呼氣時用手肘打開雙腿。注意：背要直，收腹。

記者：陳絲韻

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