將軍澳連儂牆斬傷3人　男導遊判監45個月

▲ 案件於區域法院判刑。（資料圖片）

51歲男導遊於去年8月在將軍澳景林邨連儂隧道，拔刀斬傷3人，刺穿其中1名女事主的肺部。男導遊早前承認3項傷人罪，今（24日）於區域法院被判監3年9個月。法官指案情嚴重，3名事主在案發後出現創傷後壓力症。惟法官同情被告指，若非當時前所未見的社會事件，被告不會犯案，又指被告沒有嘗試開脫罪行，僅希望刑罰令事主釋懷，讚揚其情操高尚。

被告洪震（50歲）早前承認3項傷人罪，法官今午判刑時，提及案中3名事主傷勢，指其中1名女事主的傷勢嚴重，即使當時及時送院及獲得至少兩名專科醫生進行手術，她仍失去部分肺部組織，幸好肺部功能未有受永久性傷害。法官另引述3名事主的心理報告指，3人案發後出現創傷後壓力症，重返案發地點時會感到恐懼，面對與被告同齡的男性時，亦會感到害怕。

法官續指，案件控罪嚴重，判刑須具阻嚇性，但法官認為被告並非有預謀地向3名事主報復，案發時被告先與兩名女事主交談，被告曾問及其中1名事主為何要在機場打人，對方當時否認，其後被告情緒激動，揮舞手中煙支，事主出於自衞而推開被告。法官指，事主當時的言語明顯不實，因於去年8月有內地記者於機場被人毆打，而事主推開被告行為無疑是於火上加油。

法官又指，被告從事旅遊行業，經常接觸內地旅客，被告在電視上目睹機場的事件，每天回家時又在連儂隧道上看見自己不認同的意見，加上案發前被告受運動影響而沒有收入，法庭可以理解被告當時情緒崩潰，重重因素影響下作出「濫炒」行為。

法官又表示同情被告，指去年6月起的社會運動傷害到平民百姓，示威者帶上防毒面具遮掩面容，及用雨傘去遮蓋自己的不法行為，長時間的堵路及滋擾商戶，示威者文革式的恐怖主義行為令香港百業蕭條，而被告作為經濟支柱，須照顧兒子及老邁母親，若非當時前所未見的社會事件，被告不會犯案。法官形容被告是「被犧牲者」，「被社會運動弄得滿身鮮血、奄奄一息」。

法官最終判處被告監禁3年9個月，又指被告在求情信中沒有試圖開脫罪行，反而希望刑罰可以令事主釋懷，及希望事主早日康復，讚揚被告的情操高尚，即使在受到高等教育的人士中亦鮮有出現。

案情指，被告於2019年8月20日凌晨1時10分，在將軍澳景林邨連儂隧道，看見兩名女事主。被告其後回住所拿取兩把刀，返回隧道與兩名女事主交談後情緒激動，先推撞1名女事主，再襲擊另1名女事主的前額致倒地，復用牛肉刀刺向其背部，事主被人扶起及逃跑，被告則繼續追斬。

被告再用牛肉刀斬傷首名女事主手肘，及斬傷另1名男事主的頭部和左上臂，被告其後逃走。早前醫療報告指出，其中1名女事主右肺萎縮，右下肺葉亦有裂傷，另外她的右臉、右肩及右胸亦有裂傷。首名被襲女事主的右肘則有4厘米深層傷口，須轉介物理治療。男事主的左邊太陽穴則有長7厘米、深1至2毫米的裂傷。

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記者：王仁昌