建制泛民鬥到網上　兩大陣營KOL差距多大？

▲ （ 周庭チャンネル YouTube頻道截圖）

前深水埗區議員李梓敬今日報警，稱收到死亡恐嚇。李梓敬近期曝光率增加，除了跨黨參加新民黨初選，積極開拓網上世界亦是其工作之一。

網絡宣傳被視為民主派的優勢，而自去年區議會大變天以來，就有多名連任失敗，或者是敗選的建制派人士，開設YouTube頻道，化身KOL論政。隨住愈來愈多建制派人士化身KOL，民主派亦作出回應，努力拍片，兩大陣營差距到底如何？兩者有何分別？

▲ 李梓敬YouTube頻道截圖



1. 論傳播率︰建制KOL訂閱人數及收看次數較多

●建制派

前深水埗區議員李梓敬：近1580萬收看次數，訂閱人數15.8萬

前深水埗區議員陳穎欣：400萬收看次數，訂閱人數8.1萬

黃大仙區議會選舉落選人莫嘉傑：約1570萬收看次數，訂閱人數14.4萬

●民主派

民主黨深水埗區議員袁海文：5.1萬收看次數，訂閱人數1530人

公民黨東區區議員鄭達鴻：7.6萬收看次數，訂閱人數2250人

香港眾志成員周庭：265萬收看次數，訂閱人數16萬人訂閱

▲ 李梓敬YouTube頻道截圖

2. 論組織性︰建制KOL設精選頻道，方便瀏覽其他建制KOL

近月建制KOL，大舉進駐YouTube，而他們多設精選頻道，列出其他KOL的頻道，方便搜尋及瀏覽，例如李梓敬的頻道中有「KOL100推薦頻道」，當中會有陳穎欣、莫嘉傑等。此外，民建聯亦開設頻道，其頁面中亦能找到該黨中人的頻道，包括立法會議員及前區議員的頻道。

民主派則較缺聯繫，無法從頻道中找到其他背景類似的KOL，例如周庭的頻道中，只能找到香港眾志的頻道。不過，由於各社區平台，要根據用戶的喜愛而建議追蹤類似的KOL，所以還是可以彌補不足。

▲ 袁海文 Ramon Yuen YouTube頻道截圖

3. 論政治性︰建制KOL緊貼時事、民主派KOL題目較多元

建制KOL的頻道較重政治性，會談及香港電台、立法會議員陳淑莊涉違限聚今、民主派人士被捕等。

民主派方面則較為多元，不會只談政治問題。本身為消費者委員會委員的袁海文，片段會談及口罩騙案、消委會報告、旅行社結業等，亦有觸及政治問題，如立法會選舉要取得過半議席。至於周庭會分享製作朱古力，但當中會談及醫護人員工作，另有片段比較香港與日本政府，應對新冠肺炎的措施，輕鬆之餘亦帶出政治信息。