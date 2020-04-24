工聯會何啟明剖析官場大變動　直批劉江華做官太Hea？

▲ 工聯會立法會議員何啟明。

政府問責班子大變動，從政近30年，曾是民建聯「三料議員」的民政事務局局長劉江華亦要「下馬」。到底換班原因何在？工聯會立法會議員何啟明在個人Youtube頻道連開兩集解構事件，更對建制「盟友」劉江華毫不畀面，直言下台原因好簡單，因做事太「HEA」，「令佢由月入廿幾萬的局長變成平民百姓」。

這種敏感議題，建制派一般都不會主動發聲，不過何啟明日前就「破格」開講，以「官場死因庭」為題解構換班之謎。他首先指，劉作為民政事務局長，在反修例事件中應是前接觸市民的部門，卻沒有作為，「政府預備的宣傳單張，本應透過民政事務局派發予市民，但當時我作為觀塘區區議員，收到這份單張之時，已是反修例暫停之後」。

他更提到，劉江華「HEA」的態度及至去年區議會選舉後，直言︰「成個區議會操作大家有目共睹，由藍絲與狗不得內進入某個區議員辦事處，再去到支持23條市民，不得使用區議員服務，更有觀塘區議員掛起辱華banner，完全證明民政事務局HEA，無做事」。何啟明認為，「為官避事平生恥」，指新局長徐英偉年輕、具戰鬥力，希望可做實事，「否則你（徐）的路也同劉江華一樣」。

至於原政制及內地事務局局長聶德權，為何平調至公務員事務局長取代原局長羅智光？何啟明首先道出背景，指政府有不成文傳統，即公務員局長均會由現任公務員出任，惟已脫離公務員生涯成問責局長的聶德權，今次再回歸公僕團隊取代原局長羅智光，令不少人擔心會影響公務員政治中立。

何大膽分析，指雖然政治中立很重要，但大家忽略了下半句，即「忠誠地執行政府政策」，認為由聶出任局長，明顯地是在告訴社會，公務員不能再借政治中立成為反政府的地方。

他更透露政圈流傳，指公務員事務局長與政務司長的角色非常相似，與政務司司長是公務員之首，更大膽猜測指，聶德權為特首林鄭月娥的愛將，「到底是否借羅智光的位一用，讓聶德權可以彎度超車成政務司司長？到底日後政務司司長會否由兩隻耳，變成三隻耳呢？我們可以拭目以待」。

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