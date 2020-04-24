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【留家睇片】Apple TV+ 推Beastie Boys紀錄片　《音樂野孩子》勾起成長回憶

娛樂 18:58 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

大受好評的紀錄片《音樂野孩子》（Beastie Boys Story），由鬼才導演Spike Jonze拍攝，於Apple TV+獨家播出。（Apple TV+提供）

Apple TV+ 獨家推出的紀錄片《音樂野孩子》（Beastie BoysStory），由鬼才導演Spike Jonze拍攝，由成員Mike D（Michael Diamond）及 Ad-Rock（Adam Horovitz）二人在舞台上以第一身自白Beastie Boys 成軍接近40年的成長故事，幽默中卻滿自省，以及對故友 Adam “MCA” Yauch 的懷念。

來自美國紐約市的三人組 Beastie Boys，成員 Adam “MCA” Yauch 於2009年確診患癌，最終在2012年5月4日病逝，令這傳奇Hip Hop組合忽爾變成名存實亡。

這近兩小時的紀錄片，主要是成員 Beastie Boys成員Mike D及 Ad-Rock的口述歷史，二人踏上紐約布魯克林區 Kings Theatre舞台，自白 40年前他們在紐約作為喜歡punk的年青人如何結緣，繼而組成野獸男孩（BeastieBoys），成為饒舌和搖滾史上最具突破性和影響力的團體之一。

音樂紀錄片由成員Mike D（Michael Diamond）及 Ad-Rock（Adam Horovitz）二人在舞台上以第一身自白Beastie Boys 成軍接近40年的成長故事。（Apple TV+提供）

兩位成員細數有關 Beastie Boys的音樂故事， 如1986年傳奇專輯《Licensed to Ill》的來龍去脈、巡唱期間的瘋狂經歷、如樂隊早期炒掉女性鼓手成員的因由等。

有別於以訪問嘉賓為特色的音樂人紀錄片，曾為 Beastie Boys拍MV的鬼才導演 Spike Jonze 的創意策劃下，此紀錄片的敍事手法，主要是配合舞台後方巨幕播出樂隊歷年來的珍貴演出片段、台前幕後照片以及側拍錄影，感覺煥然一新。

舞台後方巨幕播出樂隊歷年來的珍貴演出片段、台前幕後照片以及側拍錄影，成為這部紀錄片的特色。（Apple TV+提供）

47歲時離世的 Beastie Boys成員 MCA（Adam Yauch）形同紀錄片的第3位主角，不時出現於回憶片段中，Ad-Rock 談及故友時更一度哽咽。

Mike D 及 Ad-Rock如今已56歲了，二人以今日的睿智憶述昔日的年少輕狂、壞孩子久經歷練的改變與不變，感覺真誠動人，粉絲必看。

INFO

《音樂野孩子》於4月24日起在 Apple TV+ 獨家推出

記者：程日

Apple TV＋ 導演 樂隊 組合 音樂 紐約 美國

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