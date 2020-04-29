【降魔的2.0】監製編審率先解謎阿Ling魔胎　回顧《降魔的》3大催淚位

▲ 監製及編審為《降魔的2.0》預先解畫。

2017年TVB大熱劇集《降魔的》續集《降魔的2.0》將於5月4日起播出，故事將沿用上一輯《降魔的》原班人馬，繼續展開小馬（馬國明飾）及豪仔（胡鴻鈞）的降魔之路。

其實，《降魔的》在結局留有3大伏線，連男主角馬國明也提醒觀眾看《降魔的2.0》前最好重溫《降魔的》，否則可能跟不上劇情。TOPick邀《降魔的》系列的監製方駿釗及編審羅佩清接受專訪，為大家先解開上輯《降魔的》疑團，並劇透新一輯內容。

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▲ 《降魔的》系列的監製方駿釗（左）及編審羅佩清（右）。（陳家瑩攝）

第一輯《降魔的》3大伏線解謎

1. 展明死去，阿Ling懷有魔的骨肉

《降魔的》結局中，雖然魔（黃智雯飾）及展明（黃子恆飾）被小馬殺死，但是展明曾與阿Ling（林凱恩飾）發生感情，而阿Ling亦發現懷有展明骨肉，並在結尾時展現紅眼，留下魔透過BB及阿Ling存留世上的伏線。

監製方駿釗就此表示：「魔胎是會出世，而他也是一個會一直發展落去的故事，但暫時就未會有大影響。」

編審羅佩清指：「阿Ling也可理解會成魔，因她想到展明的死是與小馬有關，心中的執念會吸引邪靈幫助，是新一輯中很重要的其中一個boss。」

▲ 阿Ling懷有展明的魔胎。（電視截圖）

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2. 馬明到底有否返回現實世界？

《降魔的》最後一集，小馬消滅魔後，手上出現另一把降魔神槍。有觀眾猜測是暗示小馬仍留在魔創造的異度空間，一切都是虛幻，而小馬則被困而不自知。

羅佩清稱：「觀眾在這就想得有點複雜，其實小馬是返回了現實世界。」

▲ 馬明被困異度空間。（《降魔的》劇照）

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3. 石敢當再現

《降魔的》結局，小馬在馬路中心大叫了「石敢當」（胡鴻鈞飾）3次，希望他再次出現。之後小馬上車後雖然發現與石敢當也在車內，但「石敢當」卻說：「你唔記得咗我啦？」，然後小馬便疑惑地問「豪仔？」

不少網民都指他的打扮與魔一樣，加上魔也可以變成小馬心中最想見到的人，所以車上的並不是石敢當，而是豪仔或魔。

羅佩清指：「石敢當在第二輯的確會再出現，但他卻是以不同形態出現在另一個空間，而且石敢當的設定是可以變成任何形態。」

▲ 豪仔於結局現身。（電視截圖）

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感人故事重溫

當年，《降魔的》播出後大受觀眾歡迎，除主線降魔情節吸引外，也有不少的單元故事非常感人，向觀眾大派洋蔥。TOPick就在《降魔的2.0》播出前，為大家重溫一次上輯的精彩看點。

▲ 小馬一家團圓。（《降魔的》劇照）

1. 小馬一家團聚

第一輯的最感人之位，定必是講述小馬經常接載的客人力哥（金剛飾）力嫂（阮小儀飾），其實是他的親生父母的單元。

力哥及力嫂30年前，因葬身於麵檔大火。但由於他們並不知道自己已死，因此一直不斷重複過著昔日的生活，並多次重複經歷火災，非常痛苦。

而當小馬知道真相後，為讓他們安息，便把告知他們已死的真相，並石敢當的協助下，令父母醒覺，放下30年的執念，一家團圓，贏得觀眾不少眼淚。

▲ 些粉累龍貓慘死。（電視截圖）

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2. 些粉令龍貓慘死

龍貓（何遠東飾）與些粉（趙永洪飾）同是的士司機，而龍貓更是一個顧家的好男人。一次，龍貓本趕往接載客人，但同車的些粉卻為了捉精靈，而叫對方在車上等他。

豈料，當時天台上的沙塵亮（李嘉飾）卻在為展明向上司報仇，一鬆手之下被吊的警察便墮下，正好壓在龍貓的的士上，當場慘死，些粉目睹好友慘死就呆立當場。

事後，些粉對小馬真情流露，爆喊怪責自己害死好友。而龍貓亦因放不下妻兒，而回來找小馬幫手，並講出多年心聲，兩幕喊戲都非常動人。

▲ 啤啤為小馬而死。（電視截圖）

3. 啤啤為小馬慘死

啤啤（劉珮玥飾）於劇中一直暗戀小馬，最後她卻為了救小馬，而在小馬的車尾箱中窒息死亡。

但由於啤啤仍眷戀人間，故不願離去。她在結局時再次現身向小馬表白，不過心裏只有芷若（黃智雯飾），二人最後各以「對唔住」及「我知道」作結，加上以往啤啤為小馬付出的經歷，情節非常感人。

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記者：陳家瑩