【新冠肺炎】公立醫院N95供應緊張　引入本地生產納米纖維呼吸器

▲ 醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生展示最新的納米纖維呼吸器。

公立醫院防護裝備緊張，醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生指出全球N95呼吸器的供應量緊拙，光是上星期五至今已消耗10萬個，醫管局已向全球直接採購以增加庫存量，採購主要考慮呼吸器能否通過以下三個標準，包括過濾效率有效過濾氯化鈉顆粒物、具合成血液穿透功能及細菌過濾效率，另一方面亦需要通過流速測試，確保呼吸器能夠抵擋一定的衝力，達致防水、防血液及體液的效果，醫管局經過研究後，引入本地生產的納米纖維呼吸器，其功效等於N95，希望有助紓緩裝備緊張的壓力。

▲ 最新的納米纖維呼吸器，其功效等於N95。（郭家穎攝）

莊慧敏醫生指最新購入的納米纖維呼吸器由創新及科技局研發，由本地廠商盈宗製藥有限公司生產，品牌為NASK Mask，產品符合歐盟標準，也能達致以上的呼吸器的要求。醫管局首批購入3000個分發給18個聯網的醫護人員進行面形配合測試（Fit Test），整個過程需要20分鐘，繼而選取適合自己的型號和尺碼，確保呼吸器緊貼下，才做到有效防護。她指出納米纖維呼吸器亦通過流速測試及在具合成血液穿透阻力，適合用作預防空氣傳播疾病，同時也可用於霧化醫療程序，醫管局最快本月底可以購入4萬個，未來望每月會有數十萬個可供使用，現正等候更多醫護人員在試用後的意見回饋，才會進一步推及使用。

現時醫管局的聯網下，主要使用「3M 1860」及「1870+」兩款呼吸器，現有的呼吸器將約有6至7成醫院人員適合使用，只有5%人員未找到合適呼吸器，在此情況下，有關醫護將避免接觸高危工作。莊慧敏相信最新購入的納米纖維呼吸器可以為醫護人員提供多一個選擇，本月下旬至五月頭將會再有四萬個可供使用，以紓緩公立醫院的庫存壓力。

▲ 現時醫管局的聯網下，主要使用（上）「3M 1860」及（下）「1870+」兩款呼吸器。（郭家穎攝）

註冊護士有信心使用最新納米呼吸器 對歐盟標準有信心

最新購入的納米纖維呼吸器至今已經有超過160位醫護人員正在參與試戴測試，註冊護士梁嘉芙表示最新的納米呼吸器輕身貼面，佩戴技巧簡單，帶上後亦不會過於侷促，透氣度高。註冊護士陳富彬指呼吸器在面型配合測試中的各個系數也是滿分，而且有取得歐盟標準，因此有信心帶上它進入高危地帶，亦會推薦予同事使用。

▲ 註冊護士陳富彬有信心帶上納米纖維呼吸器進入高危地帶。（醫管局片段截圖）

另一方面，莊慧敏同時間呼籲前線醫護謹慎使用，以及優化工作程序，使每個呼吸器能在有效期內處理最多的病人。若然呼吸器沾惹到汗水、濕氣或變形的話，就必須要更換。

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記者：郭家穎