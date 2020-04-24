房委會准居屋綠置居按揭「還息不還本」　料7萬業主受惠

▲ 房委會批準居屋和綠置居的按揭可「還息不還本」延期12個月，料7萬名業主可以受惠。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令供樓人士大失預算，香港房屋委員會（房委會）今日指出，財務機構可為居屋、綠置居等助出售單位計劃的按揭人，提供「還息不還本」安排，可延期償還本金最多12個月，而按揭貸款的還款期亦可同步獲得延長最多12個月；延期償還本金期可最遲於今年12月31日開始。

房委會今日向財務機構發信，同意他們可向資助出售單位一手市場及第二巿場計劃的按揭人，提供延期償還本金的按揭貸款安排（還息不還本）。

以上安排適用於以下資助出售單位計劃：

居者有其屋計劃

私人機構參建居屋計劃

可租可買計劃

租者置其屋計劃

綠表置居計劃

據了解，銀行業現時約有7萬宗資助房屋按揭貸款。

立法會房屋事務委員會主席柯創盛歡迎金管局及房委會接納民建聯建議，聯合推動「居屋版」還息不還本計劃，以照顧資助房屋業主，特別是近年新「上會」居屋業主的需要。柯創盛表示，期待有關銀行可以積極參與及在短期內公布细則，並精簡申請及審批程序，讓有困難的業主在6月「鬆一口氣」。其次，由於部分業主「上會」時間短，故希望銀行對「還款記錄」要求可以彈性處理，不要硬性規定有12個月的還款記錄才可申請。

房委會發言人表示，考慮到疫情嚴峻導致經濟受挫，為減輕業主的供樓壓力，房委會今天確認「還息不還本」的按揭貸款安排適用於資助出售計劃單位，以鼓勵參與財務機構為資助出售單位業主提供延遲償還本金計劃。

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責任編輯：陳梓蔚