【留家做運動】陳奐仁私人教練4招修靚身形線條　操練核心肌肉做運動才有效

▲ 星級健身教練Lawrence教大家4個可以在家輕易進行的肌肉鍛鍊運動，每個動作分為基本版和升級版，大家可按個人能力選擇。

不少人走路的姿勢都出現問題，又或者做運動的時候會容易感到力不從心，原來這跟我們身體的核心肌肉有關，如果核心肌肉欠缺訓練，肌肉就會不夠力量，因而導致以上的問題。星級健身教練Lawrence教大家4個可以在家輕易進行的肌肉鍛鍊運動，每個動作分為基本版和升級版，大家可按個人能力選擇。

提起音樂人陳奐仁，相信大家都會記得2018年的時候，Hanjin突然由一名大肥仔成功變成肌肉型男，這全靠身為Hanjin私人健身教練的Lawrence。

Lawrence強調想練好身型，首先就要針對核心肌肉的鍛鍊，尤其向來甚少運動的朋友，先練好核心肌肉，做運動才有成效。至於一向有做運動的朋友，在疫情底下亦不能偷懶，每天至少做30分鐘運動來keep好體能，否則一切會前功盡費。

動作一︰弓箭步

主要是鍛鍊大腿的肌肉，還可以鍛鍊膝關節，一下左腳一下右腳輪流做，每隻腳做15下。

▲ （湯炳強攝

踏前一步，類似單膝跪下的姿態，但後腳膝蓋要離地，大腿、小腿呈90度角，手的動作作為輔助。（湯炳強攝）

▲ 踏前一步，類似單膝跪下的姿態，但後腳膝蓋要離地，大腿、小腿呈90度角，手的動作作為輔助。（湯炳強攝）

如果剛才的弓箭步大家覺得容易，可以做一個升級版，將弓箭步加上一個跳躍動作，注意落地時要輕放膝蓋。

▲ 跟剛才的簡單弓箭步同一姿勢，但在換腳的時候要跳起至雙腳離地。（湯炳強攝）

動作二︰深蹲

第二個動作繼續是訓練大腿肌肉，做的時候要注意，兩個膝蓋不要夾埋，一定要挺胸收腹，背部不要挨得太後或太前，做15下。

▲ 雙腳稍為分開，雙手互握放胸前，蹲下。（湯炳強攝）

深蹲升級版，可以在剛才的動作加入跳躍，同樣要注意，落地時要輕力。

▲ 雙腳稍為分開，跳起時雙手同時舉起，著地後要做一個微蹲姿勢。（湯炳強攝）

動作三︰掌上壓

掌上壓主要是訓練上身的肌肉，包括胸肌、三頭肌、前膊等。做掌上壓的時候要注意手和肩膀要一樣闊，做15下。

▲ （湯炳強攝）

▲ 雙手平放地上，雙腳伸直，做掌上壓時全身盡量保持一直線。（湯炳強攝）

做一個升級版的掌上壓，可以加入拍手動作以提升難度。

▲ 同樣做掌上壓的動作，但每一下升上來的時候要用力將上半身推起，並快速拍一下手掌。（湯炳強攝）

動作四︰硬拉

第4個動作會利用兩個水樽來做一個硬拉動作，這動作主要是鍛鍊大腿後面的肌肉，每隻腳做15下。

▲ （湯炳強攝）

▲ 雙手握著水樽，雙腳微微屈曲並彎腰至水樽觸碰到膝蓋對下位置，背部要保持平直。（湯炳強攝）

想難度加大一點，可以將剛才硬拉的動作改為單腳做，右腳先做15下，然後到右腳。

▲ 跟剛才的動作一樣，但改為單腳站立。（湯炳強攝）

何謂核心肌肉？

核心肌肉又稱Core Muscle，就是一群負責保護脊椎穩定的重要肌肉群，能夠幫你維持平衡，連結上下半身發力，身體發力的肌肉群。

當核心肌肉正常運作時，可以對脊椎提供支撐，分散脊柱所受到的負荷，減少椎間盤受到的壓力等。如果核心肌肉較弱，就會造成各個關節的負擔。

因此要鍛鍊核心肌肉，令肌肉結實，才能讓體幹有力，另一好處是可以養成正確姿勢，尤其做起運動時更可減輕肌肉疼痛或容易覺得吃力等情況，亦可減少受傷機會，身形線條也會得到改善。

Lawrence's profile

2007年開始當健身教練，後開設個人的健身中心Tri Fitness，是陳奐仁、李燦森及Viu TV主持陳安立的私人健身教練，因為成功協助陳奐仁減掉20多磅成為肌肉男而為人熟識，早年是南華籃球隊成員，現在是一名三項鐵人選手，曾參加多項運動比賽，並奪得過不少獎項

記者︰陳日言