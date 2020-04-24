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【新冠肺炎】警方禁止及反對職工盟「五一遊行」申請　稱對市民生命構成重大威脅

社會 20:00 2020/04/24

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警方禁止及反對職工盟「五一遊行」申請。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，職工盟秘書長李卓人今日（24日）表示，已向警方申請在五一勞動節發起遊行，警方今日晚上7時40分發稿指，禁止及反對有關公眾集會和遊行。

【新冠肺炎】職工盟申請5月1日遊行　李卓人：勞工現時已是「水深火熱」

警方指，接獲了一個團體通知，擬於5月1日在港島區舉行2個公眾集會及1個公眾遊行。警方表示，經風險評估後，認為有關公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動，警方有理由相信舉行有關活動會市民感染新冠肺炎的風險，危害公共安全及影響他人的權利。

因此，警方認為有需要為維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由，根據香港法例第245章《公安條例》第9(1)條、9(2)條、14(1) 條及14(2) 條禁止上述公眾集會及反對上述公眾遊行。

警方指出，如違例參與有關遊行或公眾集會，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁5年；一經循簡易程序定罪，最高可判處罰款5,000元及監禁3年。

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責任編輯：陳梓蔚

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