公院疑漏向房顫病人漏處方抗凝血藥　病人翌日出現腦梗塞

▲ （經濟日報資料圖片）

公立醫院醫護疑不了解藥物處方系統，漏向房顫患者處方一劑抗凝血藥Apixaban，患者翌日出現腦梗塞症狀。藥劑師指貿然停服該藥，確增中風風險，惟難以評論患者腦梗塞與漏服藥有關。

醫管局最新一期《風險通報》披露，一名患有陣發性房顫病人，每日需服兩次自費抗凝血藥「阿哌沙班 Apixaban」，早前因感頭暈送院。院方獲悉家屬當晚會將病人藥物帶返醫院，故於「住院病人藥物處方系統」(IPMOE)內輸入「Omit(毋需藥物)」，未向患者提供，亦無於病人紙本紀錄中提及。

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不過，病人家屬至翌日才將藥物帶返醫院，病人因而漏服一劑抗凝血藥，當日下午出現左邊身軟弱無力症狀，經電腦掃描後發現腦部出現梗塞。醫管局檢視後認為，藥物處方系統內「Omit」即毋需向病人處方藥物，與代表延後服藥的「Defer」不同。

醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，Apixaban屬專用藥物，用於預防患有心房顫動病人中風風險，如患者未符合條件需自費服用，醫院內亦備有此藥；惟此藥需持續服用，未經醫生評估下不能貿然停藥，否則會增加血栓形成致中風的風險。

就是次個案是否因漏服一次藥物所致，崔俊明直言難以評論，但認為醫護應加強對物處方系統內「Omit」及「Defer」定義認知，以及需更熟悉此藥治療特性，如家屬未有攜藥返院，就應向病人處方藥物服用。

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連同是次個案，醫管局去年第4季錄得4宗與抗凝血藥相關個案，亦有一宗已知藥物敏感個案，相關藥物事故共有9宗，另亦錄得8宗醫療風險事件。

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記者：陳正怡