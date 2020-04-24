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【母愛氾濫】完成母乳餵哺心情矛盾　吳雨霏IG發文抒發感受

娛樂 20:32 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

吳雨霏發文抒發母乳餵哺感受。

吳雨霏（Kary）去年9月尾誕下細女Galile，這位好媽媽一直以母乳餵哺女兒，而小女兒Galilee已經7個月大，Kary今日於個人IG分享結束餵哺母乳的感受，其心情複雜又矛盾，縱然可重獲自由，但又有不捨之感。

吳雨霏今日於個人IG分享餵哺母乳的照片，她以英文抒發感受，她寫道：「我很高興又難過地分享，我結束了餵哺母乳的旅程。到現在已經七個月了，比預期的要長得多。我已經準備好恢復自由，但也為與她的緊密聯繫結束而感到難過，有媽媽有著相同感受嗎？ 」

【再做媽媽】吳雨霏誕下女兒　Kary：生產過程比上次痛

吳雨霏母愛氾濫。（取自instagram）

Kary坦言心情是矛盾，她寫道：「我的身體機能夠一直養育我的嬰兒，這是好幸福的事，母親真是不可思議！無論奶是來自身體還是來自配方奶，你都從事相同的工作，寶寶亦為此愛你！！」

連登仔惡搞《逼得太緊》成港鐡神曲　網民：期待吳雨霏親唱元朗知錯

吳雨霏一家四口幸福滿滿。（取自instagram）

最後Kary更歡迎一眾新手媽媽分享她們的BF旅程，以及孩子的照片。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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