公院去年底爆8宗醫療事故　醫護左右不分錯為患者做輸尿管手術

▲ （經濟日報資料圖片）

公院醫護持續「擺烏龍」，公院去年底再發生醫護調亂病人左右，錯邊進行輸尿管擴張手術；同時亦有2名患者接受磁力共振掃描前，未獲檢查清楚，致推進儀器時，沙袋及保暖氈都被吸出貼於機上。

醫管局最新一期《風險通報》揭示公立醫院去年第4季共發生8宗醫療風險事件，當中有一名輸尿管狹窄患者本需進行左邊輸尿管擴張手術，惟主診醫生卻錯為病人擴張右邊輸尿管；幸病人本身亦有持續右邊輸尿管遠端狹窄及右腎積水情況，直至手術完成後始發現做錯邊，需再作左邊輸尿管擴張手術。

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通報亦揭兩宗涉及磁力共振掃描安全個案，涉及2名分別需以內含金屬元素的沙袋墊起頭頸部分患者，及蓋有一次性保暖氈的患者，接受磁力共振掃描前未有醫護察覺，至患者獲推進掃描儀器時，沙袋及保暖氈被吸出貼於機上。

醫管局促醫護進行磁力共振前，需先檢視病人身上有否帶有危險物品等，以避免同類事情發生。

另外，去年底錄得的醫療事件中，亦包括去年11月大埔那打素醫院一名有酒精依賴綜合症患者需以鼻飼喉管餵食，惟醫護未發現鼻飼喉管錯插左肺，病人經餵飼後心臟驟頓，入院3日後死亡。

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有關個案去年已公布及已轉交死因庭跟進，醫管局檢視後認為，應加強醫護以X光掃描確認鼻飼喉管位置認知，同時檢視抽取胃液樣本作酸鹼測試確認位置的程序。

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記者：陳正怡