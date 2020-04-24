歐洲議會議員促撤控泛民　駐港公署：是非不分、顛倒黑白

▲ 外交部駐香港特派員公署發言人今日（24日）表示，對有關批評表達強烈不滿和堅決反對。（資料圖片）

15名民主派人士上周六被警方拘控，涉及去年反修例風波中未經批准的遊行集會。逾30名歐洲議會議員日前發表兩封公開信，譴責港府拘捕多名民主派人士，並要求特首林鄭月娥對有關人士撤控。外交部駐香港特派員公署發言人今日（24日）表示，對有關批評表達強烈不滿和堅決反對，指出所謂公開信通篇謬論、滿紙荒唐，是非不分、顛倒黑白，再次暴露了這些人在香港問題上的無知與偏見、虛偽與傲慢。

發言人指出，香港是國際金融中心，但首先是中華人民共和國的一個特別行政區。國務院港澳辦、香港中聯辦作為中央處理香港事務的專責部門，理所當然有權代表中央政府，就涉及中央與特區關係事務、基本法正確實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題行使監督權，關注並表明嚴正態度。這不僅是履職盡責的需要，也是憲法和基本法賦予的權力。

發言人又指，歐洲議會的議員無視國際法和國際關係基本準則，不擇手段為反中亂港分子撐腰打氣，踐踏特區法治和司法獨立，對特區政府依法施政橫加干涉，才是對中國內政和香港事務的粗暴干預，對香港高度自治與繁榮穩定的嚴重威脅，對「一國兩制」原則和基本法精神的嚴重破壞。

發言人指，這些歐洲議會的議員們把長期從事叛國亂港活動的民族敗類美化成「民主鬥士」，把他們組織、策劃、參與「非法集會」並演化為極端暴力活動的違法行徑美化為「和平示威」，把特區警方正當執法行為詆毀為「政治檢控」，暴露了他們與香港反中亂港勢力沆瀣一氣、狼狽為奸的本質。

發言人批評，這些人打着民主、自由、法治的幌子，但做的卻是縱容暴力、包庇犯罪、破壞法治、損害絕大多數香港市民自由與權利的醜惡勾當，並置香港繁榮穩定與市民整體利益於不顧，赤裸裸地干預特區政府依法施政，散播政治病毒。

發言人正告有關議員恪守國際法和國際關係基本準則，認清香港早已回歸中國的現實，停止嘩眾取寵的政治表演和徒勞無益的干預施壓，停止破壞香港法治與司法獨立，停止插手香港事務和中國內政。

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責任編輯：莫稼浩