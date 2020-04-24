【新冠肺炎】抗疫基金2.0多項資助將接受申請　3個項目申請日期一文睇清

▲ 抗疫基金2.0的多項資助將接受申請。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令企業經營困難，而第二輪「防疫抗疫基金」亦為各行各業提供資助，政府今日（24日）發稿，提醒「物業管理業界」、「商營浴室及公眾娛樂場所牌照持有人」、和「食環署公眾街市熟食／小食攤檔承租人」有關資助將可申請。

政府今日（24日）在「防疫抗疫基金」下推出第二階段的「物業管理業界抗疫支援計劃」（「物管支援計劃（第二階段）」），將資助範圍延伸至工業大廈和商業大廈（包括商場）。

有關資料包括以下2項補助：

(a) 「抗疫辛勞津貼」：資助合資格的物管公司／業主組織向每名前線物管員工發放每人每月1,000元的「抗疫辛勞津貼」，為期四個月。每幢合資格工業和商業大廈的資助名額最多為每幢私人住宅用途樓宇名額（六個名額）的兩倍

(b) 「抗疫清潔補貼」：向合資格的物管公司／業主組織就每幢合資格的工業和商業大廈發放一筆過的「抗疫清潔補貼」，金額為每幢私人住宅用途樓宇補貼金額（2,000元）的兩倍。

「物管支援計劃（第二階段）」的截止日期為6月15日。合資格申請的物管公司和業主組織可向物業管理業監管局（物監局）遞交申請。

商營浴室及公眾娛樂場所牌照持有人

食環署則公布，商營浴室牌照持有人資助計劃及公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃，將在下星期一（27日）開始接受申請。

商營浴室資助計劃為每名合資格的商營浴室持牌人提供一次性10萬元資助，而公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃，則為合資格的公眾娛樂場所牌照持有人（電影院資助計劃下的合資格電影院營運者除外）及臨時公眾娛樂場所牌照持有人，分別提供一次性10萬元及2萬元的資助。

合資格持牌人可親身或以郵寄方式提交申請，截止申請日期為5月27日。

食環署公眾街市熟食／小食攤檔承租人

另外，食環署公眾街市熟食／小食攤檔承租人資助計劃，將在下星期一（27日）開始接受申請。

食環署公眾街市熟食／小食攤檔承租人資助計劃為每個合資格的熟食／小食攤檔提供5萬元的一次性資助。

合資格的街市攤檔承租人可親身或以郵寄方式向其所屬的食環署分區環境衞生辦事處或其所屬街市辦事處遞交資助申請，截止申請日期為5月27日。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳梓蔚