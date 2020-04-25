巴馬丹拿新塔樓設計　以人為本打造新派建築

▲ 巴馬丹拿董事張家偉希望透過自己的新塔樓設計，鼓勵入行的新血設計出更多具特色的建築。（曾耀輝攝）

近年建築業界興起「新塔樓設計」，簡而言之就是在建築設計中融入「人性化」、「地區獨特性」和「可持續性」等元素，令高樓為環境和社區作出正面貢獻。

著名建築事務所巴馬丹拿的董事張家偉，運用「新塔樓設計」概念完成了「波鞋街」住宅重建項目「SKYPARK」，和北角甲級商廈K11 ATELIER King's Road，更奪得14個建築獎項。他希望兩個「新塔樓設計」項目成功，可告訴新入行建築師，就算在香港如此狹窄的城市，本地建築設計亦有一片天。

「新塔樓設計」的正式出現或要回溯至2018年的「第十六屆威尼斯國際建築雙年展香港展覽」，當年邀請中、港、台和海外合共94位建築師設計111座塔樓，藉此探討怎在港建新型塔樓。

張家偉是94位建築師的其中一人，在他的理論中，新塔樓設計應融合「人性化」、「地區獨特性」和「可持續性」3大元素，而他的理論亦可見於「SKYPARK」和「K11 ATELIER King's Road」兩個項目中。

天台「公用客廳」 美景共享

所謂「人性化」，張家偉認為建築要以人為本。他說SKYPARK是一個包含住宅和零售的重建項目，發展商傾向以細單位為主，提供439伙，約90%為開放式或1房單位。

項目在空間和景觀上極具挑戰，四周被舊樓包圍，注定低層單位的景觀有限制，「後來我發現，就算在旺角，只要到天台高層，景色和空氣質素亦會豁然開朗。」張家偉便與承建商商量，放棄高層興建特色大單位的機會，將天台位置打造成一個「公用客廳」般的共享花園空間，令高層美景不再由大單位住戶專有。

▲ SKYPARK的頂層以共享空間取代特色單位，令低層住戶亦可享高層景色。（資料圖片）

棄全覆蓋 保留街道購物體驗

地區獨特性方面，張家偉認為，塔樓無論坐落在哪裏，它都不應是一個「外星生物」，要和周邊的環境配合，融合附近街道的特色、經濟活動和功能。坐落於波鞋街的SKYPARK，張希望保留附近「街道購物」的體驗，所以平台層的商場棄用常見的「全覆蓋」式設計，反而用「退後」的建築概念，帶來更多通風和空間感。商場亦棄用門戶去區隔室內和室外，令街道感更重。

而可持續性方面，建築物的綠化亦是重點之一。張家偉以K11 ATELIER King's Road項目為例，外牆與傳統純垂直玻璃幕牆不同，切割出凹凸不平的「箱子」，表面面積有所增加，建築師亦有更多空間作綠化。

張家偉設計 2項目已奪14獎

張家偉採用了「綠化天幕」、太陽能板等環保設施，令項目成為全球首幢獲WELL鉑金級預認證的項目。至今2個項目已獲得14個獎項，張家偉的「新塔樓設計」概念成功，但比起獎項，他更希望鼓勵新入行建築師，「我希望透過SKYPARK項目的成功，讓新入行的朋友明白，就算在香港如此狹窄的空間做建築師，本地的建築設計亦有發揮空間，只要堅持做到最好，一定有機會設計出獨特的建築項目。」

作者：陳梓蔚