【口罩供應】信義會「正點口罩」BFE 99%月產100萬個　首批口罩每個低至$1.9發售

▲ 信義會「正點口罩」BFE 99%月產100萬個，首批口罩每個低至$1.9發售。

新冠肺炎全球大流行，港人都要購買口罩。其中信義會「正點口罩」 (Positive Mask) 已投入生產，由本地社福機構基督教香港信義會社會服務部生產，優先供應社福機構運作使用的「正點口罩」已正式投入生產，機構目標月產口罩100萬個，其中一成將會捐贈弱勢社群，銷售所得之利潤將撥入新設立的「正點基層醫療健康基金」。

信義會表示，決定自行生產具質素的口罩，與業界分享。「正點口罩」 (Positive Mask)符合國際標準， 將優先供應社福機構運作使用。產品採用闊身鼻樑條，可更貼近面部輪廓，加厚的耳繩亦可令佩戴者倍感舒適。

「正點口罩」合符國際標準，產品將以貼近成本價出售，一盒50個的口罩，首批售價為HK$95，即每個售價低於HK$2。另外，會將每月生產量的一成分贈弱勢社群，亦會將銷售所得的利潤設立「正點基層醫療健康基金」。

香港製造 「正點口罩」 原材料出廠時已有檢測報告，根據廠方資料，口罩濾片之細菌過濾效率(BFE) 達到99%，符合 EN14683 或 ASTM F2100 之國際標準。待口罩通過檢測及取得相關認證 後，可望於5月下旬出貨。

本機構預計廠房在投產後第三個月可達到每月生產100 萬個的水平。首階段生產的口罩除供應機構轄下各單位運作使用外，將開放予各社福機構訂購，待供應社福界的情況穩定後，會再分階段開放予學校和教會等團體。

信義會希望藉著「正點口罩」 (Positive Mask) 背後的正面訊息，鼓勵大家即使每天佩戴口罩下仍可以用正面和積極 (Be Positive) 的態度生活。

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