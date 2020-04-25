謝偉俊：冀新局長「港事港辦」處理政策　律政司像甜品師負責大酒店餐飲

▲ 立法會議員謝偉俊今日（25日）表示，疫情過後本港百廢待興，期望新官員在政策上「港事港辦」。（資料圖片）

特區政府問責班出現大調動，是現屆政府上任近3年來，首次高官人事調動，涉及5名局長，其中4人將離開官場。立法會議員謝偉俊今日（25日）表示，疫情過後本港百廢待興，期望新官員在政策上「港事港辦」，靈活地處理政策，懂得與反對派人士溝通，並學懂「何時軟何時硬」，將本港社會的聲音「包裝」傳達予中央政府。

謝偉俊又指，政府高官換班在民主國家很平常，原因包括問責、政府執行上的更新或政治管理上有新安排。他認為，新任官員的年紀較輕，相信新問責班子組合，在經濟方面可能有新做法，政治運作和管理上或有新思維。

謝偉俊說，有些人質疑換人的職級應更高，例如律政司司長鄭若驊的崗位，形容她好像只是懂整甜品的甜品師，卻要負責整間大酒店的餐飲，指她的刑事檢控能力及經驗不足，專業來來去去還是仲裁，對外解說工作亦不夠，不見得就基本法第22條爭議發聲澄清。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：莫稼浩