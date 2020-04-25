【小豬出軌】Party Boyz兄弟幫羅志祥約「多人運動」　知情者爆料小豬口味：身材大胸是基本款

▲ Party Boyz兄弟幫羅志祥約「多人運動」，知情人士爆料：「吃幫主挑剩的。」

「台灣舞王」羅志祥日前被拍拖九年的前女友、內地網紅周揚青爆料，力數他多年內的惡行，包括不斷偷食甚至進行「多人運動」。有台灣網友在網上討論區發帖，爆出羅志祥與好兄弟組成的玩樂團隊「Party Boyz」的玩法，亦有公開羅志祥挑選女伴的條件。

內地網紅周揚青是羅志祥入行多年來唯一公開承認的女友，二人戀情維持九年，最後因男方出軌導致分手。周揚青日前在微博發表為羅志祥撰寫的公開信，爆出羅志祥私生活混亂的情況，包括與旗下女藝人及化妝師有不尋常關係、各地都有女伴以及會進行「多人運動」等，驚爆中港台三地。

及後有更多人現身爆料，繼有女模爆出羅志祥約她歐遊後，再有知情人士在台灣知名討論區發文，今次講述以羅志祥為首、共有八名成員的兄弟幫「Party Boyz」怎樣為其牽線結識女生。

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版主提到他的朋友曾經參加過「Party Boyz」的聚會，「幫主」羅志祥不需要出面約女生現身，主要是「Party Boyz」的成員為其牽線，提出邀約時亦會暗示主辦人是藝人，到了現場就會知道對方是誰。

▲ Party Boyz成員經常為羅志祥約局。（instagram圖片）

帖文亦有爆出羅志祥的喜好：「當然約到了就是幫主先挑喜歡的，身材大胸是基本款。幫主重口味，臉就看人，很看感覺。」其中提到「Party Boyz」成員之所以忠心地跟著羅志祥：「因為就算幫主挑剩的也是還不錯，吃剩的也夠吃。」

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該名知情人士又指，羅志祥到內地發展之前，在台灣經常舉行這種派對，後來往中國發展後在台的派對及風聲亦相對減少，最近因為新冠肺炎疫情被逼返回台灣，把本來在世界各地舉行的聚會只於台灣舉行：「最近會爆出來也是因為疫情影響，不得不回來玩。現在網美哪有這麼乖，當然就私下爆料出去。」

他又分析指過去羅志祥未有被女生爆料，全因為當年他沒有公開女友，每位在他身邊的女伴都以為自己有機會「扶正」當女朋友，直到周揚青的出現，出席派對的女生就會轉而搭上「Party Boyz」的成員，但亦因如此令羅志祥感到不滿，於是近年「Party Boyz」的班底經常更換。

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知情人士指其實台灣有許多藝人喜歡跟朋友進行「多人運動」，連外國藝人來台時亦愛找他們一起「運動」，只是近年狗仔隊風氣盛行，藝人轉到私人場所或豪宅聚會，如非知情人士或當事人爆料，風聲甚少流出。

▲ 愷樂是羅志祥旗下唯一女藝人，被指二人有不尋常關係。（instagram圖片）

被周揚青點名驗身、羅志祥旗下唯一女藝人簡愷樂（蝴蝶姐姐），成為是次被爆料的主角之一。早於2014年，有指「Party Boyz」成員山姆對愷樂甚有好感，經常主動出擊力追兩年，到後來更被媒體影到二人約會看電影，不過最後不了了之。

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▲ 面向鏡頭的正是Party Boyz成員之一山姆。（instagram圖片）

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講到「Party Boyz」更換成員，羅志祥的「徒弟」兼舊拍檔黃鴻升（小鬼）本來是其中一員，後來因為傳出不和之說，小鬼被換走。另外亦有藝人如衛斯理等亦曾是「Party Boyz」之一。

而羅志祥成在公開場及經常提及他的兄弟幫「Party Boyz」，甚至曾推出歌曲「撐腰」，當中的歌詞更寫道：「Party boys之道，兄弟為你撐腰。男人聚會，女賓自重請止步。」

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