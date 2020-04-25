【野蠻大媽】大媽不滿肯德基外賣等太耐　咒店員「全家去死」拉抵口罩吐口水

▲ 一名大媽疑不滿肯德基外賣等得太久，咒詛店員「全家去死」 ，並向對方吐口水。

新冠肺炎疫情蔓延全球，多國民眾也佩戴口罩防疫。不過近日新加坡一名中年婦女在肯德基買外賣時，疑不滿等得太久，拉下口罩向店員吐口水，並咒詛對方「全家去死」，整個過程被目擊者拍下。

據新加坡《聯合早報》報導，4月22日新加坡實龍崗Nex購物中心的肯德基分店一名經理被吐口水。警方接獲報案後，列為公眾滋擾案件處理。從影片可見，一名身穿黃衣的中年婦女口罩拉至下巴，情緒激動地指罵店員。她對店員說：

沒有人會怕你的，不要讓人等這麼久，等著你去死，等你全家去死！

咒詛店員後，她更向對方連吐口水兩次，然後轉身離開。一名同行老婦人拿起櫃檯上的食物後，隨該名中年婦人步出快餐店。新加坡肯德基發言人表示已報警，交由警方調查；並稱該分店事後已立即消毒，涉事職員目前則在家休息，員工的安全和福利是他們最關注的。

麻省理工研究：飛沫可傳至8米遠

美國麻省理工學院（MIT）近日一項研究指出，在潮濕、溫暖的環境中，咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫，能以每秒10至30米的速度傳播，最遠可跨越7至8米。研究又指，2米的社交距離並不足夠，可能要相隔8米才能防止病毒傳播。

港大傳染病中心總監何栢良較早前也表示，

飛沫就會像龍珠的龜波氣功，射出來有功力的那朵雲般，（引用美國麻省理工大學的資料）射程甚至可以達到8米。在室內不通風的環境中，如果有人感染後咳嗽，就全部人都會中招。

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責任編輯：羅嘉欣