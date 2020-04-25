【日本醫療崩潰】日本女護士染疫後要繼續工作　醫院解釋：人手不足無法找護士頂替

▲ 由於日本醫護人手不足，一名女護士染疫後仍要繼續工作。

日本疫情嚴峻，將醫療系統推至崩潰邊緣。日本多間醫院爆發集體感染，大阪市生野區一間醫院有126人確診感染新冠肺炎，包括一名女護士。但院方要求她染病後繼續工作，院方解釋，找不到可以替代的人手，所以在不得已的情況下，只好讓該護士繼續工作。

大阪市衛生部門表示，該名女護士周一（20日）確診，但院方仍要求她當日傍晚至翌日清晨繼續工作。日媒報道稱，女護士負責照顧新冠肺炎患者，只在相關病房工作。

確診女護士的同事接受訪問時，證實事件。她對此感到難過，稱如果員工無法獲得安全保障，院方難以難提供令人滿意醫療服務。大阪市政府官員要求，院方避免同樣的事件再發生。

該醫院自4月以來，院內的醫護人員及病人先後確診，故停止接收新的病人及暫停門診服務。

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責任編輯：羅嘉欣