【獸父性侵】揭自小遭父性侵親母促「收聲」隱瞞事件　受害女生：無人當我係人

▲ 一名本港女生於社交群組揭自小遭父性侵，怎料親母促女兒「收聲」圖隱瞞事件，兄姊亦質疑她說謊。

父親應該是女兒最信任的人之一，可是卻時有父親性侵女兒的事件出現，令人髮指。一名本港女生於社交媒體揭自小遭父性侵，原打算告訴家人，希望得到幫助，怎料親母促女兒「收聲」圖隱瞞事件，兄姊亦質疑她說謊，令受害女生悲嘆「無人當我係人」。

母叫啞忍兄姊質疑說謊

該名受害女生昨日（24日）於Facebook專頁「名校 Secrets」投稿，表示她從小已被爸爸性侵，直至上周她鼓起勇氣跟家人說出事件，卻換來他們的冷酷無情。

我嘅親生媽媽淨係想我收聲，隱瞞件事，叫我唔好同家姐哥哥講。

過了幾天，她忍無可忍，不理解為何連媽媽也不幫助自己，於是她在WhatsApp的家庭群組，與兄姊講出事件始末。她原以為兄姊的年齡跟她接近，較容易明白她，也會幫助她，可是「原來都只係我諗得呢個世界太美好」。

哥哥不停質疑她，問她有沒有證據，又指即使事件真有其事，「唔發生都發生咗，提嚟做咩？」她委屈反問，在家被非禮如何拿出證據，她只是想取回公道。

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受害女生感委屈求助無門

女生表示自己才是受害人，卻被家人冷言冷語，連家人都不相信她，令她感到傷心失望。她委屈寫道︰

全家淨係想維護個禽獸，冇人諗過幫我，冇人當我係人，我真係好辛苦好難受，我可以點做？

帖文未有透露受害女生的年紀，版主在投稿的文末指事情太嚴重，麻煩受害女生私訊他，看看可以如何幫助她。有網民留言，鼓勵受害女生找信任的老師或社工幫忙，也有網民請她立即報警求助。另有網民認為受害女生的媽媽表現冷靜，可能早知事件。

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責任編輯︰王明芳