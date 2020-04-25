【美國疫情】胞姊美國做護士曾被舉中指侮辱　簡淑兒為家姐堅強感驕傲：她是英雄

▲ 簡淑兒的家姐在美國做護士，醫治新冠肺炎的病人。

新冠肺炎全球疫情未受控，美國確診人數增至近87萬，死亡人數更直逼5萬。藝人簡淑兒昨在社交平台上載一張胞姊穿上全套防疫裝備，在醫院工作的照片，並寫道：「她是英雄！」

簡淑兒（Jessica）接受TOPick訪問時表示：「3家姐在美國紐約一間醫院做護士，本來負責接收癌症重症病患者的部門，但在約一個月前收到通知，要全間醫院改為接收新冠肺炎病人，所有人都要做相關工作。」

▲ 簡淑兒為家姐的堅強感到驕傲。（Instagram圖片）

家人搜購防疫裝備

在Jessica貼出的照片中，家姐雖然穿上全副裝備上陣救人，但是她就透露原來當地的防疫裝備非常不足：「美國的疫情嚴重，醫院內的保護措施都不足，之前另一個家姐就上網訂口罩等的物資寄給她，我們每個都在不同地方把可以訂到的物資都寄給她。」

Jessica也表示3家姐的工作非常辛苦：「她每天都好似在打仗一樣，而且美國的排華問題很嚴重，出街時又試過被舉中指，見到她辛苦真的非常心痛，家中所有人都很擔心。」

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▲ 簡淑兒心痛家姐的工作辛苦。（Instagram圖片）

家姐與3歲女分離

她續指：「3家姐有一個3歲的幼女，但現時她不可以回家，只可以在外面租地方住，放工時媽媽會煮好食物拿給她。我知道她很大壓力，又要與女兒分離，現時溝通都只可以用Facetime。」

雖然見到家姐每天工作都在水深火熱之中，不過Jessica就稱：「家姐從小到大的志願都是做護士，她是一個很堅強的女仔，真的很為她感到驕傲！」

Jessica也藉此呼籲：「醫院有好多病人都畫畫、寫標語鼓勵他們，其實支持對前線人員真的很重要，希望大家都給予更多支持，令他們覺得堅持是值得！」

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記者：陳家瑩