【新冠肺炎】中大醫學院參與最新研究　孕婦感染新型冠狀病毒不會增加流產或早產風險

▲ 有份參與研究的中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤表示，此項研究為疫情爆發至今，針對感染COVID-19孕婦所發表的最大型研究。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，不少孕婦也擔心中招，影響胎兒健康。不過中大醫學院表示，最新的一項大型研究證實，新型冠狀病毒不會增加流產或自發早產的風險，亦未有明確證據顯示病毒可由母體直接感染胎兒。

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該份刊登於《American Journal of Obstetrics and Gynecology》的研究收錄了內地25間醫院、116個感染新型冠狀病毒孕婦的臨床記錄及各項檢測數據，得出以上結論。

研究分析有關孕婦的病例，她們入院時的懷孕婦週數中位數是為38週，最常見的症狀是發燒（50.9％）和咳嗽（28.4％）; 23.3％的患者無徵狀。另外有８宗（6.9％）出現嚴重的肺炎，但沒有孕婦死亡。

在妊娠早期和妊娠中期出現的８名患者中，其中一名有自然流產。而成功分娩的99名患者中有21人是早產，另有1宗嚴重的新生兒窒息導致新生兒死亡。有100名新生兒接受新型冠狀病毒測試，有86宗呈陰性反映，其中10名新生兒的羊水及臍帶血樣本化驗也呈陰性反應。

有份參與研究的中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤表示，此項研究為疫情爆發至今，針對感染COVID-19孕婦所發表的最大型研究，希望以科學實證釋除孕媽媽的疑慮。結果顯示懷孕期間感染新型冠狀病毒與自然流產及早產的風險增加無關，當在妊娠第三孕期出現受到感染，也沒有證據病毒會經母體傳予胎兒。

初步研究顯示在新冠肺炎患者的母乳中沒有發現病毒。所以，即使確診，根據目前有限的資料判斷，餵哺母乳仍是安全的。但為了防止把病毒傳給的嬰兒，可以選擇「泵奶」，然後讓沒有患病的人把泵出來的母乳餵給嬰兒。泵奶的過程，務必要保持雙手清潔。在每次使用泵奶器後，請務必進行徹底清潔。

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責任編輯：伍瑋瑋