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立法會內會停擺　朱凱迪：若取消郭榮鏗議員資格掀漣漪

政治 11:52 2020/04/25

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議會陣線立法會議員朱凱廸今日表示，如果中央及特區政府執意取消公民黨郭榮鏗的議員資格，將會帶來很大漣漪。（資料圖片）

立法會內務委員會經過16次會議，仍未選出主席。議會陣線立法會議員朱凱廸今日（25日）表示，如果中央及特區政府執意取消公民黨郭榮鏗的議員資格，將會帶來很大漣漪。這顯示日後議員發言、反對政府議案等，都可能會被指控公職人員行為失當，立法會無法保持良好互動，議員亦失去投反對票的自由。

朱凱廸又指，政府換班無法體現民意，其中，新任政制及內地事務局局長曾國衞將國家主席習近平的肖像放在辦公室，是坦露對習近平的個人崇拜，訂立了官場新標準，不能夠再「少做少錯，不做不錯」。

建制派議員謝偉俊則表示，依郭榮鏗在議會內的表現，不足以被取消議員資格，但他一年內四次到海外，游說外國政府制裁香港，質疑他違反效忠特區的誓言。謝偉俊又對內會停擺感到很遺憾，認為建制派亦有責任，因為想避免與泛民有太大衝突，而過分忍讓，釀成今日局面。

自由黨黨魁﹑立法會紡織及製衣界議員鍾國斌表示，內會停擺的問題人人都有責任，批評特區政府引發反修例事件，令社會氣氛變差，郭榮鏗亦「過了火位」，令中央忍無可忍，引出基本法第22條爭議。他透露，自己早於3個月前去信立法會主席梁君彥，要求為內會事件尋求外間法律意見，但梁君彥一直冷處理事件，拖延多月才尋求外間法律意見。

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責任編輯：莫稼浩

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