【新冠肺炎】 林鄭月娥回顧過去一個月抗疫工作　稱抗疫成效得來不易﹑仍須嚴陣以待

▲ 特首林鄭月娥今日（25日）在其Facebook發文，回顧本港抗疫過去一個月工作。（資料圖片）

本港抗疫三個月，特首林鄭月娥今日（25日）在其Facebook發文，回顧本港過去一個月抗疫工作，她表示香港的疫情經歷了驚濤駭浪，不容半點鬆懈。近日確診數字大幅回落，大家都舒一口氣，但鑑於疫情反覆，政府仍須嚴陣以待。

林鄭月娥稱，過去一個月，疫情繼續在全球多國極速蔓延，受外地疫情影響，大批在外港人回港，包括在歐美國 家，特別是英國留學的學生，令本港平穩了一段時間的疫情，隨着大量的輸入個案，自3月中起變得嚴峻，至3月底到達高峰。

她指，當時極之擔心，因為若每天新增60宗個案須入院接受隔離，而據醫管局統計，每名確診病人平均住院日數為15至20天，只要這個新增確診個案數字持續一個月，醫管局的1200多張隔離病床將爆滿，香港醫院系統承受的壓力將難以想像。

▲ 特首林鄭月娥今日（25日）在其Facebook發文。（林鄭月娥Facebook）

林鄭月娥提到，雖然深感憂慮，但沒有自亂陣腳，而是繼續按疫情發展迅速應變，參考專家意見，咬緊牙關，果斷地採取嚴厲的措施應對。確診個案由3月底的高位回落，到4月12日重回個位數字，並維持至今，而且絕大多數個案屬輸入或其緊密接觸者，顯示防止了社區傳播，香港再一次化險為夷。

林鄭月娥又指，過去一個月的抗疫成效得來不易，有賴全港市民同心抗疫、醫護緊守崗位、政府部門通力合作和各行各業的理解。有信心「守得住」疫情，香港「撐得過」經濟寒冬，只要大家再多忍耐一時，定可迎來陽光燦爛的明天。

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責任編輯：莫稼浩