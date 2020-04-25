【無妄之災】3個月大女嬰睡夢中疑被老鼠狂咬　 頭皮啃至見骨手指裂開恐截肢

▲ 內地一名3個月大女嬰在睡夢中疑被老鼠狂咬，頭皮被啃至見骨，手指裂開恐怕要截肢。

小朋友好端端在家睡覺，誰又想到會飛來橫禍。內地一名3個月大女嬰在睡夢中，疑被老鼠狂咬，她的頭皮被啃至見骨，面部傷痕纍纍，而且手指裂開恐怕要截肢。

據內地《梨視頻》報道，事件於上周五（17日）發生在貴州凱里，女嬰的父母在外地工作十多日，將女兒交由嫲嫲照顧，可是嫲嫲因外出洗衫，獨留正在睡覺的孫女在家。結果她半小時後回家，就發現孫女被咬傷。

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嫲嫲獨留孫女在家

嫲嫲趕忙通知在外地工作的兒子及媳婦，他們立刻回到凱里。女嬰在新生嬰兒深切治療部留醫，父母每天都在病房門外守候女兒。他們最初只見到女兒傷口的照片，女嬰的媽媽指女兒的頭皮被咬掉一塊至見骨，受傷的範圍都是被大口咬。

除了頭部及面部傷口外，女嬰的左手亦被嚴重咬傷，多處皮膚軟組織裂開，也有骨折情況出現，手指頭都爛掉了。

留醫6天後，女嬰進行了第一次手術，父母在手術後才能見她一面，此前他們都不予探望女兒，僅從照片知道女兒的傷勢。

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女嬰需接受連串手術

女嬰的媽媽表示，女兒的鼻上有爪印，但醫生未能檢查出女嬰確實被甚麼咬到。不過，由於家裡附近較潮濕，常有老鼠出沒，所以猜測女嬰是被老鼠咬傷。

女嬰已完成第一次手術，醫生及專家商討如何進行之後的連串手術。女嬰的爸爸指，女兒的手指可能需截肢，但從哪裡開始截肢有待觀察決定。

媽媽表示女兒住院費用高昂，一日需7000元人民幣（約7700港元），未開始做手術已花掉近4萬元人民幣（4.4萬港元），他們目前正為手術費煩惱。

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責任編輯︰王明芳