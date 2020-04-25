【DSE2020】文馮試考生試場突然嘔吐　考生決定棄考離場：自己突然嘔吐感愕然

中學文憑試今日（25日）開考第二日，為綜合科學、化學及組合科學（化學）考試，葵涌獅子會中學黃同學於試前突衝出試場到洗手間嘔吐，試場人員其後向他派發嘔吐袋，並用屏風把他隔開，不過該考生最後在開考前自行提出離開。

【新冠肺炎】政府專家顧問許樹昌指5月7日前無異常社區爆發 可考慮放寬防疫措施

黃同學離開時向在場記者透露，自己事前未感不適，對突然嘔吐感愕然，將會前往看醫生。而即使圍着屏風想繼續應考，但因受到其他考生的目光及有傳媒拍攝而構成壓力，及身體仍有不適最後決定離場，坦言對此感失落。

獅子會中學校長林日豐指，該名考生沒有發燒，亦通過校方體溫測試儀器，及遞交健康申報表，或反映考生太緊張：

他有少許嘔吐，情況在洗手間，同學表示想嘗試坐多一會兒，我們加設屏障給他，他坐了一會兒，之後示意表示想離開試場。

林校長表示該名考生最後由家長接走，校方亦即時消毒他用過的洗手間和試場座位，不過也同場的考生表示擔心：

少少擔心，因為我坐在附近，覺得依家細菌病好易傳染。

受疫情影響，DSE考慮延遲了一個月開考，必修科考試將會在星期一（27日）開鑼，科目是通識科，分兩份卷，今年有4萬7千多名考生報考。

【DSE2020】大學聯招JUPAS暫定8月13日放榜【內附大學聯招重要日程】

【DSE2020】有考生因病未能應試 楊潤雄：同學負責任表現 可向考評局申請成績評估

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：鄧凱文