【DSE2020】第二日化學、科學考試日　獅子會中學無發燒考生試前突嘔吐棄考

▲ 獅子會中學校長林日豐指，該名考生沒有發燒，亦通過校方體溫測試儀器，及遞交健康申報表。（資料圖片）

中學文憑試今日（25日）開考第二日，為綜合科學、化學及組合科學（化學）考試，葵涌獅子會中學黃同學於試前突衝出試場到洗手間嘔吐，試場人員其後向他派發嘔吐袋，並用屏風把他隔開，不過該考生最後在開考前自行提出離開。

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黃同學離開時向在場記者透露，自己事前未感不適，對突然嘔吐感愕然，將會前往看醫生。而即使圍着屏風想繼續應考，但因受到其他考生的目光及有傳媒拍攝而構成壓力，及身體仍有不適最後決定離場，坦言對此感失落。

獅子會中學校長林日豐指，該名考生沒有發燒，亦通過校方體溫測試儀器，及遞交健康申報表，或反映考生太緊張。

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學校已即時消毒考生用過的洗手間，林日豐透露該名考生「原本想坐多陣，睇下情況有無好轉」，不過該學生仍提出離場，林讚揚其樹立好榜樣，提醒考生不適就不要進入試場。

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責任編輯：鄧凱文