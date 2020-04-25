  • 22°C
香港時間 : 2020425日 (六) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

會計界愛心同盟：呼籲會計師樓承諾「不裁員、不減薪、不勸退、不食鐘」　

政治 13:36 2020/04/25

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

會計界愛心同盟召集人林智遠今日表示，樂見四大會計樓師之一PWC（羅兵咸永道）在23日的報導中，公開承諾「不裁員、不減薪」。

會計界愛心同盟（同盟）召集人林智遠今日（25日）表示，樂見四大會計樓師之一PWC（羅兵咸永道）在23日的報導中，公開承諾「不裁員、不減薪」。今次PWC的承諾踏出了重要的一步，同盟呼籲，其他三大會計師樓及大型會計師樓彷效，更要加碼承諾「不勸退」、「不食鐘」。

林智遠指出：「會計業界普遍存在『勸退文化』及『食鐘文化』，員工很多時候無得選擇，被迫自行辭職，又或者OT無補錢，甚至有老細級人士都會被勸退。同盟留意到在疫情下，不少會計界從業員『被食鐘』情況更加嚴重。若四大及其他大型會計師樓一起公開承諾『不裁員、不減薪、不勸退、不食鐘』，相信很多會計同業都不用擔心生計。」

同盟正在籌備一項會計界受疫情打擊調查，希望了解同業所需的支援。僱主、政府、業界以行動共渡時艱，同舟共濟，一齊努力，一齊付出，一齊更健康。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：莫稼浩

疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 會計師行 會計

最高瀏覽

【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
16:58 2020/04/23
【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身
16:12 2020/04/23
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔
13:17 2020/04/23
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔