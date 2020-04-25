會計界愛心同盟：呼籲會計師樓承諾「不裁員、不減薪、不勸退、不食鐘」　

▲ 會計界愛心同盟召集人林智遠今日表示，樂見四大會計樓師之一PWC（羅兵咸永道）在23日的報導中，公開承諾「不裁員、不減薪」。

會計界愛心同盟（同盟）召集人林智遠今日（25日）表示，樂見四大會計樓師之一PWC（羅兵咸永道）在23日的報導中，公開承諾「不裁員、不減薪」。今次PWC的承諾踏出了重要的一步，同盟呼籲，其他三大會計師樓及大型會計師樓彷效，更要加碼承諾「不勸退」、「不食鐘」。

林智遠指出：「會計業界普遍存在『勸退文化』及『食鐘文化』，員工很多時候無得選擇，被迫自行辭職，又或者OT無補錢，甚至有老細級人士都會被勸退。同盟留意到在疫情下，不少會計界從業員『被食鐘』情況更加嚴重。若四大及其他大型會計師樓一起公開承諾『不裁員、不減薪、不勸退、不食鐘』，相信很多會計同業都不用擔心生計。」

同盟正在籌備一項會計界受疫情打擊調查，希望了解同業所需的支援。僱主、政府、業界以行動共渡時艱，同舟共濟，一齊努力，一齊付出，一齊更健康。

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責任編輯：莫稼浩