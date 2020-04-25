【人間有情】騎電單車送外賣吐露港公路失控翻側　休班女護士下車止血傷者太太發文感謝

▲ 傷者太太發文感謝一眾熱心人士相助，尤其是休班護士第一時間急救。

人間有情！本周一（20日）大埔吐露港公路發生電單車翻側意外。當日一名34歲男子駕駛電單車送外賣，沿大埔吐露港公路往沙田方向行駛期間，疑因輾過路上物件失控翻側，倒地受傷，面部流血。幸獲其他駕駛人士報警，並有休班女護士駕車經過，為傷者止血並包紮傷口，及時送院治理。傷者的妻子日前在網上感激多位熱心人士協助，令其丈夫「大步檻過」，否則後果「不敢想像」，並稱「香港人很有愛」。

該名傷者的妻子在facebook群組「Tai Po 大埔」上載事發當日的新聞圖片，並表明自己的身份，向一眾熱心人表達謝意。她表示，丈夫行車途中疑遇大石，導致電單車翻側。丈夫即場倒地，頭部及身體多處受傷，幸獲有心人相助：

幸好當時有一位休班醫護及幾名司機立刻進行急救及協助，送院後經過幾天的治療，現在已慢慢地康復起來了。

她又稱：

回想起當日，如後車收掣不及或沒有人即時協助的話，後果真不敢想像。當天得知丈夫得到多位有心人的協助，才能大步檻過，真是萬分感激！

不少網民留言祝其丈夫早日康復。有網民留言表示，已把其心意轉達休班女護士。傷者的妻子回覆表示：「我老公第一個想多謝就是她，好彩有佢第一時間急救」。TOPick向傷者的妻子了解，她表示丈夫目前仍在醫院留醫，感謝各界關心。

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責任編輯：李迦善