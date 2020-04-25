【金正恩消息】CNN揭金正恩命危　日媒再爆：金正恩手術失敗已成植物人

▲ 金正恩健康狀況引起外界揣測，有日媒再爆金正恩手術失敗已成植物人。

北韓領導人金正恩再傳出病危消息！美國有線電視新聞網（CNN）日前引述一名知情的美國官員透露，根據情報得悉金正恩接受心血管手術後狀況危急，正處於危險中。金正恩自３月15日疑似缺席其祖父、已故領袖金日成生忌紀念日，引起外界關注其健康狀態。

據韓媒《Daily NK》引述北韓匿名消息報道，金正恩4月12日於香山郡金剛山一間醫院接受心血管治療，由頂尖醫生聯合操刀，目前正在金剛山度假區休養，而金正恩最後公開露面，是在4月11日主持勞動黨中央政治局會議上，隨後即動身前往醫院。

中國派出醫療專家團隊前往北韓

路透社亦引述消息人士報道，中國本周四派出一隊醫療專家團隊前往北韓，但未知是否與金正恩健康有關。而中國外交部暫時未有回應報道。

對於金正恩接受手術後情況危急，美國總統特朗普表示，金正恩病危的報道並不正確。

外界多番揣測金正恩健康狀況，惟金正恩至今仍未有公開露面，令其病危消息甚囂塵上。日本再有媒體報道，有前往北韓的中國醫療人員爆料，指金正恩因手術失敗而成為「植物人」。不過有關消息未獲北韓證實。



日本《週刊現代》 報道，金正恩在一次實地考察時，突然手按心臟倒下，陪同的醫生為他施行心肺復甦法，將其送往附近醫院，並緊急通知中國進行醫療求援。



報道引述一名中國醫療人員指出，心臟支架手術不是高難度的手術，但主診的北韓醫生太過緊張，雙手頻頻發抖，令手術出現延誤情況，導致金正恩成為植物人，即使中國醫療團隊到達平壤亦無法改變事實。

不過路透社則引述南韓一名消息人士說，情報顯示金正恩還活著，可能在近期露面。

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