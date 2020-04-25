【新冠肺炎】牛津大學研發新冠肺炎疫苗　開始人體臨床測試預計9月面世

▲ 英國牛津大學研發新冠肺炎疫苗，並已開始進行臨床測試，預計疫苗9月面世。

新冠肺炎疫情影響全球，多個國家也在研發疫苗抗疫。英國牛津大學（Oxford University）近日成功研發新冠肺炎疫苗，並於4月23日展開疫苗臨床測試，約有1100人將參與試驗計劃。研究人員表示，疫苗若證實有效，預計今年9月面世，並有機會大規模生產。

據BBC報導，是次由牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）的吉爾伯特教授（Sarah Gilbert）率領研究團隊，花了不足3個月時間，研發出新冠肺炎疫苗。她坦言對疫苗很有信心，感到非常樂觀。

疫苗臨床測試於4月23日展開，約1100人將參與試驗計劃。其中一半人將注射新冠肺炎疫苗，另一半人注射腦膜炎疫苗，以對照兩種疫苗，惟只有研究員知道志願者接種的是何種疫苗。

該疫苗是用黑猩猩普通感冒病毒的弱化版本（稱為腺病毒）改良製成，因此無法在人體生長。不過研究人員已經用相同的方法，研製出針對冠狀病毒的疫苗，並於臨床測試取得可喜的結果。

據牛津大學的資料，研究團隊 將為參加者提供電子日記，以記錄接種疫苗後7天內出現的症狀。而且，也會記錄參加者在接下來的3星期是否感到不適。 在5月份，團隊將為800名志願者接種，若在英國的試驗成功，研究團隊計劃在肯尼亞進行評估，因為當地感染個案正在增加。

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責任編輯：羅嘉欣