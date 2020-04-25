【小豬出軌】羅志祥被揭偷食風流史獲封「時間管理KOL」　小豬自爆時間管理驚人秘密

▲ 羅志祥的時間管理之道令人佩服。

台灣藝人羅志祥與內地網紅周揚青9年情玩完，周揚青更發文大爆羅志祥不檢點的性生活。其中，周揚青質疑羅志祥的時間運用而引起熱烈討論，因羅志祥在忙碌的工作中，不但要抽時間陪女朋友至凌晨，又要進行「多人運動」，行程緊湊得彷彿不用睡覺，獲網封「時間管理KOL」。

周揚青早前在微博發長文控訴羅志祥，並踢爆男方私底下愛「多人運動」，更問：「我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p（約砲）都不睡覺的嗎？！」此話一出後，網民便一同探討羅志祥的時間管理哲學。

▲ 羅志祥被網民封做「時間管理KOL」。（Instagram圖片）

最長4天沒睡

有網民翻出小豬過去不同的受訪片段，他曾在接受內地傳媒訪問時指：「如果是這樣連續Bang Bang Bang（的話），最多3、4天吧。」意指最長試過3至4天沒睡。

他當時解釋工作忙碌，要同時拍戲、拍廣告、錄音，及上綜藝節目等，行程緊密。不過，他又指不能把所有的罪都怪到工作上，「有時候回到房間自己不睡也不能怪工作。」

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不過，他就自豪地表示：「體力當然都非常地好，因為剛做完健康檢查，然後報告出來都非常地…」之後他舉起大拇指，形容結果：「精彩！」

時間管理的秘密

另外，有網民又找出小豬以前在內地節目《魯豫有約》訪問中提過：「我的睡眠品質可好了，有些人睡了整整7小時都是淺眠，我睡覺3小時就可以熟睡，起來後還能精神飽滿地做事，這個就天生的。」

原來小豬早已揭出時間管理的驚人秘密，只要熟睡3小時就會精神超好，令一眾網民都驚呼難怪小豬可以一邊工作，一邊陪女朋友，還可以找其他人做運動。

網民更搞笑地指：「論時間管理，我只服羅志祥」、「羅志祥應該馬上簽約出書——論時間管理的重要性」，及「所以男生不回消息別拿忙當藉口，再忙你能忙過羅志祥？」等，大家都對小豬佩服得五體投地。

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多情小豬

周揚青早前在長文中爆出，羅志祥長期與旗下女藝人及化妝師有不正當關係，更在個人Instagram公開呼籲蝴蝶姐姐愷樂去驗身，令「旗下女藝人」的矛頭直指是她。

此外，台灣寫真女星格格亦向傳媒爆料指，在只與羅志祥見面2次的情況下，對方已出錢邀她去歐遊，更在微信打出不少有性騷擾嫌疑的情話，情根多種。

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