【小豬出軌】窮家女簡愷樂變小富婆五年買兩層樓　羅志祥豪送一櫃名牌袋與舊愛周揚青撞款

▲ 年少捱窮為省錢買童裝到公園裝水，簡愷樂理財有道五年買兩層樓。

羅志祥旗下唯一女藝人簡愷樂（蝴蝶姐姐），被周揚青點名指她與其前男友羅志祥有染。不少網民翻出過去羅、簡二人的互動，發覺愷樂擁有的多個名牌手袋均由羅志祥所送，其中一個更疑似跟周揚青撞款。現年36歲的愷樂理財方面亦很有心得，30歲前已經置業，五年內買了兩個單位。

簡愷樂之前以「蝴蝶姐姐」之名，在台灣的兒童台擔任主持，後來被羅志祥睇中，為她成立經理人公司，令愷樂成為他旗下唯一的女藝人。日前羅志祥舊愛周揚青爆出二人有不尋常關係，甚至點名叫愷樂去驗身。

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▲ 愷樂曾經說漏嘴叫羅志祥做「男朋友」。（instagram圖片）

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其實早於多年前愷樂已開始跟羅志祥傳緋聞，簽約旗下後更打正旗號聚頭。羅志祥亦經常以老闆的身份「獎勵」愷樂，於其生日時公開在節目上送上多款多牌手袋。

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之愷樂早前擔任由小S與蔡康永主持的節目《花花萬物2》，帶大家參觀其家中時，亦曾展示過一整櫃子由羅志祥送的名牌包包。而愷樂亦對著鏡頭說會努力工作報答對方。

▲ 愷樂上節目大曬羅志祥所贈的包包。（影片截圖）

而本來形象清純、打扮樸素的愷樂，自從被羅志祥打造成性感歌手後，衣著打扮的品味亦因而改變。愷樂除了擁有多個名牌手袋，如LV、CHANEL、HERMES、Balenciaga等的包包，服裝亦換上國際奢華品牌的出品，可謂「麻雀變鳳凰」的例子。

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▲ 愷樂身上的斜揹袋與周揚青撞款。（instagram圖片）

羅志祥曾在節目上多次送上CHANEL的手袋，有眼利網民發現，愷樂與周揚青擁有屬於同一系列的CHANEL斜揹包，測猜均由「時間管理KOL」羅志祥為節省時間同時購入贈予兩女。

▲ 愷樂擁有各款名牌包包。（instagram圖片）

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出身於貧窮家庭的愷樂曾經透露，小時候經常聽到父母為錢、繳不出房租而吵架，所以發奮賺錢。提到讀書時期，是爸爸收入最不穩定的時候，她為了省錢，每天自備水樽到公園裝水回家喝。到後來入娛樂圈需要置裝，會選購從網上購入最大尺碼的童裝，比起成人尺碼便宜四成價錢。

▲ 愷樂及其好姊妹小甜甜。（instagram圖片）

入行後愷樂努力學習理財，將收入扣掉房租後剩下的錢撥一半作為儲蓄，剩下的才是日常花費的錢，以這樣的方式每月可儲蓄達收入的30%以上。

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▲ 打扮純樸的愷樂近轉完全轉型。（instagram圖片）

她又笑指自己是個不敢冒險的人，所以跟朋友聚會都不會賭錢：「我沒辦法承受輸，也沒辦法承受虧損。所以我是一個比較沒辦法承受風險的人，朋友才推薦我買基金。」

▲ 不論手袋還是服裝都是國際大品牌出品。（instagram圖片）

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因為曾經捱窮，每天都吃不飽，所以賺到錢以後除了投資，開銷最大的是吃東西的方面：「那時都吃不飽，所以願望是吃很飽，對吃東西方面都很大方，會帶父母去吃很好的餐廳，很捨得花。」

又因為爸爸曾被地產經紀看不起，對方看到愷樂爸爸的裝扮和座駕，直指：「你買不起。」令愷樂更加發奮存錢置業，於2006年、30歲前用身上僅有的10萬元台幣（約港幣2.5萬元）作為首期，買到三峽台北大學附近的50坪（約1700平方呎）新成給父母住。

於2011年她豪花1960萬台幣（約港幣505萬元）購入位於內湖的電梯大樓，同樣跟業主從中午談到晚上8點議價，最後再用優惠價成交。

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