【新冠肺炎】房協擬跟隨政府　寬免旗下商戶75%租金至9月

▲ 陳欽勉預計房協於未來5至10年可提供1.8萬個單位。（資料圖片）

新冠肺炎疫情重創本地經濟，房協行政總裁陳欽勉今早（25日）在商台節目《政經星期六》上表示，房協會跟隨政府，將寬免旗下商戶75%租金至9月；公屋租戶方面，房協會將月初推出的租金援助計劃，擴展到未有受惠的綜援戶。

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政府早前向旗下租戶提供75%租金寬免，陳欽勉表示，因應商戶在疫情下經營困難，房協會跟隨政府方向，向旗下租戶推出租金寬免75%的安排，在訂定細節後，便會與租戶溝通，相信很快會實施。

他透露，房協於去年下半年因應社會運動向租戶提供減半租金，上月再延長措施半年，計劃令房協在上年度少收超過1億港元，預計進一步寬免75%租金，會再牽涉1億多港元的開支。

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放寬租金援助計劃申請資格

公屋住戶租金方面，陳欽勉指，房協轄下的出租屋邨設有租金援助計劃，協助有短暫經濟困難的租戶，而由本月1日起已放寬申請資格，租戶若家庭總入息低於申請限額介乎50%至75%之間，可減租四分之一，而領取綜援的租戶同樣可以申請租援。他透露此計劃於今年首3個月的申請有29宗，單是4月至今則另有22宗，數字急升或反映與疫情或放寬申請資格有關。

陳欽勉：料未來5至10年可提供1.8萬個單位

建屋方面，陳欽勉又預計房協於未來5至10年可提供1.8萬個單位，坦言疫情對房協的施工量有輕微影響，如疫情初期石屎供應一度暫停，對部分項目的地基工程有影響，而即將交樓的3個樓盤已在農曆新年前取得入伙紙，又強調興建房屋數量的目標不變，一直有檢視未來資金流的情況。

至於未補價資助出售房屋出租計劃方面，陳表示推出至今已收到506份租客申請，及297份業主申請。而長者業主樓換樓先導計劃則已收到8宗申請，其中3宗已批出交易許可證。

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重建項目新目標為北角健康村第三期

陳補充指，房協早於2015年已表示有意逐步重建8個樓齡逾40年的屋邨，繼香港仔漁光村、觀塘花園大廈及九龍城真善美邨等先後獲安排重建，接下來重建項目目標為樓齡55年的北角健康村第三期，將開展研究規劃及與政府相關部門溝通，惟目前尚未有具體時間表。

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責任編輯：鄧凱文