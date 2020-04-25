【新冠肺炎】平機會接獲1600多宗與疫症有關的歧視查詢及投訴

▲ 朱敏健指網上有些針對某些職業的人員、希望他們患上新型肺炎的言論應被禁止。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，平機會主席朱敏健今日（25日）表示，平機會至接獲1600多宗與疫症有關的歧視查詢及投訴，其中近1千宗與同一個案有關，相信由網民發起。

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有關投訴主要關於有人以防疫理由作出「差別待遇」，朱敏健指例如一些商戶歧視不同身分的顧客，他強調歧視者和被歧視者屬同一種族亦可構成種族歧視，有關商舖應考慮採取的措施是否有合理需要。

至於平機會是否可以作出跟進，他解釋由於所有查詢和投訴不是由當事人作出，平機會不能作出調解或採取法律行動，只能從教育和宣傳角度對有關商戶提意見和勸喻，希望相關商舖改善。

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對於網上有些針對某些職業的人員、希望他們患上新型肺炎的言論，他認為這種幸災樂禍、嘲諷應被禁止，但由於反歧視法例不包括職業歧視，所以平機會不能有法律理據跟進。

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責任編輯：伍瑋瑋