  • 21°C
香港時間 : 2020425日 (六) 15:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【DSE2020】有考生因病未能應試　楊潤雄：同學負責任表現　可向考評局申請成績評估

政治 15:26 2020/04/25

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

教育局局長楊潤雄今日（25日）在表示，教育局和考評局一直密切跟進試場的運作情況。（林宇翔攝）

因新冠肺炎疫情關係，中學文憑試兩度延期，今屆文憑試於昨日（24日）正式開考，教育局局長楊潤雄今日（25日）表示，有考生因病而未能應試，該同學為自己和其他考生的健康著想，認為這是同學負責任的表現，祝願他們早日康復，能夠參加餘下的考試，而缺席考試的學校考生，仍可透過學校向考評局申請成績評估，獲取評級。

【DSE2020】文馮試考生試場突然嘔吐　考生決定棄考離場：自己突然嘔吐感愕然

文憑試昨日開考，楊潤雄指，教育局和考評局一直密切跟進試場的運作情況，他亦與考評局秘書長蘇國生博士電聯，保持緊密聯繫。對於首兩日的考試大致順利，楊潤雄稱感謝各試場學校同工的悉心安排，特別是加強各項防疫措施，讓同學可以安心考試。

楊潤雄提到，這兩天共有1.6萬生參考，過程大致順利，而全港約5萬名考生，亦會在下星期應考四個核心科目，人數增加對試場的運作是一項挑戰，但強調當局一定會全力以赴，亦希望全港市民一起支持考生。

楊潤雄又指，鑑於考生一般在早上7時至8時期間前往試場，政府部門會採用彈性時間上班，同時呼籲全港僱主及僱員響應，盡可能提早或稍遲出門上班，讓考生前往試場時更為順暢。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：莫稼浩

相關文章

【DSE2020】通識科下周一開考　考評局籲考生留意考試位置
17:02 2020/04/24
【DSE2020】通識科下周一開考　考評局籲考生留意考試位置
【DSE2020】樂道中學試場考生有徵狀後離場　數名考生填錯健康申報表
18:17 2020/04/24
【DSE2020】樂道中學試場考生有徵狀後離場　數名考生填錯健康申報表
【DSE2020】文馮試考生試場突然嘔吐　考生決定棄考離場：自己突然嘔吐感愕然
今日 12:43
【DSE2020】文馮試考生試場突然嘔吐　考生決定棄考離場：自己突然嘔吐感愕然
教育局 政治 DSE 楊潤雄

最高瀏覽

【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
16:58 2020/04/23
【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身
16:12 2020/04/23
【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔
13:17 2020/04/23
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔