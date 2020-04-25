【DSE2020】有考生因病未能應試　楊潤雄：同學負責任表現　可向考評局申請成績評估

▲ 教育局局長楊潤雄今日（25日）在表示，教育局和考評局一直密切跟進試場的運作情況。（林宇翔攝）

因新冠肺炎疫情關係，中學文憑試兩度延期，今屆文憑試於昨日（24日）正式開考，教育局局長楊潤雄今日（25日）表示，有考生因病而未能應試，該同學為自己和其他考生的健康著想，認為這是同學負責任的表現，祝願他們早日康復，能夠參加餘下的考試，而缺席考試的學校考生，仍可透過學校向考評局申請成績評估，獲取評級。

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文憑試昨日開考，楊潤雄指，教育局和考評局一直密切跟進試場的運作情況，他亦與考評局秘書長蘇國生博士電聯，保持緊密聯繫。對於首兩日的考試大致順利，楊潤雄稱感謝各試場學校同工的悉心安排，特別是加強各項防疫措施，讓同學可以安心考試。

楊潤雄提到，這兩天共有1.6萬生參考，過程大致順利，而全港約5萬名考生，亦會在下星期應考四個核心科目，人數增加對試場的運作是一項挑戰，但強調當局一定會全力以赴，亦希望全港市民一起支持考生。

楊潤雄又指，鑑於考生一般在早上7時至8時期間前往試場，政府部門會採用彈性時間上班，同時呼籲全港僱主及僱員響應，盡可能提早或稍遲出門上班，讓考生前往試場時更為順暢。

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責任編輯：莫稼浩