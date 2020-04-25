【印度強姦案】印度7歲女童慘遭綁架強姦　21歲淫魔被擒認罪︰插女童雙眼免被認出

▲ 印度一名7歲女童慘遭綁架強姦兼插眼，21歲淫魔被繩之於法，認罪表示力插女童雙眼免被她認出。

印度女性甚至女童慘遭強姦的事件時有發生，2012年發生的印度巴士輪姦案，23歲女大學生被6人輪姦至死，是轟動全球的案件。近日印度一名7歲女童慘遭綁架強姦兼插眼，21歲淫魔被繩之於法，他認罪之餘，亦表示大力插女童雙眼避免被她認出。

女童被姦雙眼嚴重受傷

據印度傳媒報道，印度中央邦一名7歲女童於本周三（22日）晚上出門購買東西後失蹤，家人連夜尋找她。直至翌日周四（23日）早晨，家人在一處農田的廢屋中找到女童。

她當時雙手被綁著，眼睛受到嚴重傷害，於是將她送往醫院。經醫生檢查後，證實她曾被強姦，雙眼亦被插傷。她目前仍留醫接受治療，據知她情況穩定，醫生正評估她眼睛的受損程度，希望盡力搶救她的視力。

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警方懸紅緝兇

原來女童被一名男子綁架，並帶到廢屋中施暴。警方懸紅1萬盧布（約1,000港元）捉拿犯人，經調查後於周四晚上拘捕一名與女童同村的21歲男子Sachin Sen，他被控強姦、謀殺及綁架等罪名。

他被捕後承應強姦女童，並用手指大力插傷她的眼睛。警方指出︰

犯人插傷女童雙眼是避免被她認出，並意圖令她失血過多死去。

在過去數年，中央邦是印度發生最多強姦事件的地方，包括未成年少女被強姦。根據國家犯罪記錄局（NCRB）2018年的統計數據，中央邦共錄得6,480宗強姦案，其中多達60%、3,800多宗案件涉及未成年少女。

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責任編輯︰王明芳