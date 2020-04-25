【DSE2020】17歲考生試場發燒入住大埔那打素醫院　正等待化驗結果

▲ DSE考試的考場為有需要的考生設置有隔板的位置，加強防疫措施。（資料圖片）

因新冠肺炎疫情關係，中學文憑試兩度延期，今日（25日）是第二日考試，消息指粉嶺中華基督教會基新中學化學科試場有一名考生，進入試場前經過門口體溫探測裝置時，兩度發現有發燒情況，由救護車送往北區醫院。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日指，該名考生在試場時有些許發燒﹑些許咳，之後被送往大埔那打素醫院兒科病房，病房內未有發現發燒情況，情況穩定，院方已向同學做了一個鼻液測試，正等待結果。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，教育局及考評局有就試場作適當安排，明白考試對考生重要，但如真是生病，為人為己應避免前往考試場地。

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責任編輯：伍瑋瑋﹑莫稼浩

